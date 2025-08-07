Espana agencias

Gobierno de Ayuso dice que sus bajadas de impuestos "no perjudican" al resto y niega las "falacias" del independentismo

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este jueves que las bajadas de impuestos en la región "no perjudican" al resto de comunidades autónomas y ha criticado las "falacias" del presidente de Cataluña, Salvador Illa, y de las formaciones independentistas.

"Los informes de los expertos sobre financiación autonómica demuestran que la expresión de los independentistas catalanes 'España nos roba' en realidad es 'Illa y los independentistas nos mienten'", ha valorado el consejero. Desde Campo Real, ha valorado que se ha puesto de manifiesto "la falacia de los argumentos" de aquellos que hablan de dumping fiscal en Madrid pero que quieren "tapar el gran cuponazo y el gran peaje" para que Pedro Sánchez se mantenga en el Gobierno con la financiación singular.

El también portavoz del Gobierno autonómico ha trasladado que Madrid es la región "más solidaria y la que más aporta a la caja común" con la que se financian los servicios públicos en toda España, el 75% del total. Una vez aplicados los mecanismos de solidaridad del Sistema de Financiación Autonómico, la financiación por habitante queda por debajo de la media en la Comunidad de Madrid, algo que no ocurre en Cataluña, ha indicado.

"Del total de recaudación vía impuestos en la Comunidad de Madrid tan solo el 20% se queda en la región, el resto financia los servicios de la Administración General del Estado y los mecanismos de solidaridad con el resto de regiones", ha apostillado.

Además, ha explicado que las bajadas de impuestos de la Comunidad de Madrid benefician a los madrileños y no perjudican en ningún caso al resto de regiones porque "los mecanismos de solidaridad se calculan antes de aplicar las subidas o bajadas de impuestos de cada comunidad autónoma".

A ello, ha añadido que todas las comunidades autónomas tienen las mismas competencias y posibilidades de subir o bajar impuestos, si bien en Madrid se ha demostrado que "una política fiscal de impuestos bajos es buena para los ciudadanos y mejora la recaudación para financiar los servicios públicos".

