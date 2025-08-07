El PP critica el "entreguismo apuntalando la corrupción" del PNV y defiende seguir hablando con los partidos

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha sostenido este jueves que su partido "tiene la capacidad de hablar con todos y pactar con casi todos", con la única salvedad de hacerlo con "los herederos de ETA, con Bildu", y ha reprochado al PNV su "entreguismo al Gobierno apuntalando su corrupción", que ha calificado como "escandaloso".

Bendodo se ha pronunciado así sobre el rifirrafe público, a través de las redes sociales, que han mantenido el secretario general de su partido, Miguel Tellado, y el presidente del PNV, Aitor Esteban, sobre la relación de este último con un empresario relacionado con el caso Koldo.

En declaraciones a los periodistas desde Marbella (Málaga) junto a la alcaldesa del municipio y presidenta local del PP, Ángeles Muñoz, Bendodo ha defendido la capacidad de interlocución del PP "no solo con el PNV, con todos", y ha argumentado que su partido "entiende que la política fundamentalmente es diálogo, negociación y acuerdo".

El dirigente del PP ha explicado que "algunas veces se queda en el diálogo, otras veces se queda en la negociación y otras veces, el diálogo la negociación culmina en acuerdos".