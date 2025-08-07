Espana agencias

Compromís cree que Mazón intenta "comprar el silencio" de sus escoltas al condecorarles con medallas de oro

Por Newsroom Infobae

La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha acusado al presidente de la Generalitat y líder del PP valenciano, Carlos Mazón, de intentar "comprar el silencio" de sus escoltas al otorgarles la medalla de oro del mérito policial y ha exigido conocer los expedientes de los agentes que han motivado estas condecoraciones.

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, la diputada valenciana adscrita al Grupo Mixto ha sido preguntada por las condecoraciones al mérito policial aprobadas por Mazón con las que se otorga la medalla de oro a los escoltas que le acompañaron el día de la dana.

Desde que se conoció esta concesión, su partido ha reclamado a la Generalitat los expedientes de estos agentes para conocer las razones de la decisión, ya que, en palabras de Micó "teniendo en cuenta cómo está actuando el Gobierno de Mazón, parece que quieren comprar su silencio".

NO ESTÁN EN CONTRA DE RECONOCER EL TRABAJO BIEN HECHO

La diputada adscrita al Grupo Mixto del Congreso, ha defendido que si Mazón hubiese explicado qué estaba haciendo la tarde en la que se produjo la dana el 29 de octubre, "posiblemente no habría dudas de estas medallas" porque cree que lo que quiere hacer es "ocultar su mala gestión y ocultar lo que estaba haciendo ese día" usando los méritos de la policía.

Eso sí, Micó ha dejado claro que su formación "no está en contra de que se den méritos a los policías que hacen bien su trabajo" y por eso han pedido conocer los expedientes en los que se exponen los méritos de las personas condecoradas.

"Los policías que estaban trabajando en los rescates y que estaban trabajando en la dana no tienen ese mérito, tienen medallas de plata y por eso queremos saber por qué está pasando, si quieren comprar su silencio o no", ha incidido.

CAMPS NO ES MEJOR QUE MAZÓN

Al hilo de este asunto, Micó ha sido preguntada por la candidatura del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, para presidir el PP valenciano, a su juicio, esta división interna de los 'populares' pone en evidencia la "debilidad" de Mazón y cree que se debe a que este "no ha hecho bien su trabajo" y en su partido "lo saben" y por eso ha decidido volver Camps.

En todo caso, la diputada valenciana cree que "Francisco Camps no es mejor que Carlos Mazón" y por eso ha abogado por "ver qué pasa" pues considera que el PP en Valencia "no tiene futuro" y lo que necesitan los valencianos es que se convoquen elecciones.

