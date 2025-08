El delegado del Gobierno en Extremadura niega que haya dado clases en la universidad sin tener titulación para ello

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha salido al paso de nuevas informaciones relacionadas con su currículum, en este caso para negar que haya dado clases en la Universidad de Extremadura sin contar con la debida titulación.

Lo ha hecho a preguntas de los medios en una rueda de prensa en Badajoz sobre la información que publica Vozpópuli este miércoles, en la que se indica que "Quintana dio clases de Derecho en la Universidad de Extremadura sin tener ninguna formación en la materia".

Una información que llega después de la polémica suscitada respecto a una titulación de diplomado en Derecho Tributario aparecida en webs oficiales, y que Quintana viene negando en las últimas fechas, al igual que ahora reniega de la información sobre la impartición de clases en al universidad recogida en 2003 en un medio de comunicación con motivo de su nombramiento como consejero de Agricultura.

"Nunca he dicho que diera clases de derecho", ha sentenciado Quintana, quien ha mostrado su malestar por tener que estar "siempre contestando a cosas que yo jamás he dicho ni jamás lo he puesto en ningún sitio".

"Nunca dije que tuviera un título universitario y nunca he dicho que diera clases en la universidad, y creo que lo podéis comprobar", ha insistido a los periodistas, al tiempo que ha arremetido contra el "pseudomedio" que ha publicado estas informaciones al que "no parece que la verdad le interese mucho". "Dicen cosas. Da igual no contrastarlas, prefieren no contrastarlas", ha lamentado, para añadir que "les da igual que sea verdad o sea mentira" porque "el objetivo es hacer daño, y ya está".