Aagesen defiende que las cuentas del PSOE están "en perfecto estado de revista" frente a la inconcreción de Cerdán

06/08/2025 La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, este miércoles en la playa de Camposoto en San Fernando (Cádiz). POLITICA EUROPA ESPAÑA NACHO FRADE/EUROPA PRESS

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado este miércoles que "todos y cada uno de los análisis que se han llevado a cabo llevan a que las cuentas están en perfecto estado de revista", frente a las declaraciones del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que en una entrevista en La Vanguardia negó financiación ilegal con un inconcreto "No, que yo sepa, no".

En declaraciones a los medios de comunicación en San Fernando (Cádiz) tras las obras de emergencia impulsadas por su departamento en la playa de Camposoto, Aagesen ha defendido que tras esa auditoría interna se puede concluir la ausencia de "ningún tipo de actuación ilegal o que no cumpla con los procedimientos establecidos".

La reacción primera de la vicepresidenta y ministra ha sido argumentar que "no he podido ver las declaraciones del señor Cerdán" y ha inferido de ello que "no le puedo hacer ninguna valoración", aunque repreguntada por la respuesta de Cerdán sobre la financiación socialista ha blandido la idea de que "lo que sí sabemos es que se han llevado a cabo procedimientos muy escrupulosos por parte del PSOE".