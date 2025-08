Feijóo cree que "otro clima político" en España es "posible": "Se necesita más propósito y menos espectáculo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha querido "reivindicar" este domingo una Galicia --desde donde ha hablado-- y una España "alegre y abierta" y "que no viva arrastrada por el conflicto ni se deje arrastrar por la crispación". En este sentido, ha opinado que es "posible otro clima político".

Esta mención al actual contexto político la ha incluido en su intervención como Gran Mestre en el Capítulo Serenísimo de la LXXIII Festa do Albariño, en Cambados (Pontevedra), que ha considerado la "ocasión perfecta" para realizar esta petición. Durante su discurso, ha querido responder "a quien no sabe distinguir una broma" tras la polémica vivida esta semana por decir que "las vacaciones están sobrevaloradas": "Descansa y tómate un albariño".

Con todo, su intervención ha estado centrada en la presente situación política, con menciones implícitas al Gobierno de Pedro Sánchez --sin alusión directa a él--. "España vive tiempos inciertos, donde hace falta templar, pero también actuar; donde se necesita menos espectáculo y más propósito", ha afirmado, al mismo tiempo que ha asegurado que no quiere "alimentar trincheras", sino "tender puentes".

De este modo, considera que es "posible otro clima político": "Uno donde haya más respeto y menos ruido, más acuerdo y menos cálculo, más trabajo serio y menos teatro". Así, ha ejemplificado algunos de los "retos" que opina que tiene "por delante", como proteger el rural, garantizar oportunidades a los jóvenes, impulsar el turismo interior y dinamizar la economía "sin perder el alma", ha citado.

En el ámbito económico, ha suscrito las palabras del presidente de la DO Rías Baixas, Isidro Serantes, que previamente en el acto manifestó la "preocupación" del sector en relación a la bajada de la tasa de alcoholemia al volante al mínimo y la política arancelaria de Estados Unidos. "Una ley razonable y unos aranceles razonables", ha referido Feijóo.

"TODO EL MUNDO SABE EL PRESUPUESTO QUE TRAE"

La Festa do Albariño le ha servido para continuar con las alusiones veladas al Ejecutivo a través de símiles con la misma. "Casi todo el mundo sabe el presupuesto que trae para la fiesta y no prorroga el del ejercicio anterior", ha ironizado y, después, ha añadido: "Si hace falta un referéndum, que sea para decidir qué maridaje es el mejor. Y a partir de ciertas horas, ya todo es una cuestión de confianza".

Feijóo, que piensa que esa España "alegre y abierta" está en la Festa do Albariño, ha esgrimido que Galicia "sabe bien que las cosas cosas importantes no se resuelven en un día": "En esta tierra se entendió pronto que la calidad no se improvisa, que el prestigio no se regala y que para que un vino tenga valor hay que darle tiempo, cuidar la cepa y trabajar cada etapa del proceso con paciencia".

"Igual que en el campo, también en la vida pública hay algo que nunca falla: el trabajo bien hecho, el sentido común y la confianza en que al final lo bueno vuelve", ha añadido el que fue presidente de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022.

"TÓMATE UN ALBARIÑO Y DESCANSA"

Por otra parte, ha aprovechado su intervención para hacer alusión a lo que el considera "un pequeño asunto" que se "lió" en redes sociales. Esta semana, durante una rueda de prensa con motivo del fin del curso político, afirmó que "las vacaciones están sobrevaloradas", lo que le ha valido numerosas críticas.

"El otro día dije que las vacaciones, para los que no pueden tomarlas, para millones de autónomos, para millones de parados, para miles de enfermos o gente que está estudiando, estaban sobrevaloradas; y se lió un pequeño asunto en redes sociales", ha explicado.

En este contexto, se ha dirigido a "quien no sabe distinguir una broma" y ha dicho: "Tómate un albariño y descansa".

"ESTE CARGO SOLO SE ABANDONA POR DEFUNCIÓN"

Feijóo también ha mencionado otra de las frases que ha marcado su ejercicio como líder de la oposición y por la que ha sido igualmente criticado: "No soy presidente porque no quiero". Tras recordar esta afirmación, ha bromeado con que sí "tenía pensado dimitir de un cargo", el de Gran Mestre del Capítulo Serenísimo de la Festa do Albariño, ya que le parecía "razonable" traspasar la responsabilidad al actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien también estuvo presente en el acto.

Sin embargo, ha vuelto a ejercer tras no hacerlo en 2024 por motivos de salud, según él mismo ha recordado. "Este cargo solo se abandona por defunción. No tengo ningún interés en dimitir de él", ha zanjado. Así, ha asegurado que, "mientras siga con vida y con voz", seguirá acudiendo a la Festa do Albariño en Cambados.

DAMAS E CABALEIROS

Como Gran Mestre, su función ha sido dirigir la ceremonia del Capítulo Serenísimo, en el que se han otorgado los habituales reconocimientos a personas y entidades vinculadas a la cultura vitivinícola y a bodegas, así como a otros cargos institucionales.

El acto se ha celebrado en el Pazo de Fefiñáns, al que él y el resto de participantes han llegado tras un desfile acompañado por bandas de música. Junto a Feijóo, caminaba el actual presidente del Ejecutivo Gallego, Alfonso Rueda, y otros miembros del mismo.

Asimismo, el Gran Mestre ha sido el encargado de nombrar a las Damas e Cabaleiros, que han tenido que jurar defender al vino albariño. Este año han recibido este reconocimiento la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo; la actriz y presentadora, María Mera; el presidente de la Federación Española de Vino, Pedro Ferrer, y el viticultor cambadés Celestino Pintos.