Mascherano: "Una falta que no es te termina jodiendo un partido"

Redacción Deportes (EE.UU.), 2 ago (EFE).- Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, criticó este sábado al árbitro del partido de la Leagues Cup con el Necaxa por la controvertida expulsión de Maxi Falcón en el minuto 17.

"La sensación del partido es totalmente amarga. Un partido que teníamos controlado, jugando los primeros quince minutos como lo habíamos planificado, dominando el juego, nos habíamos puesto por arriba en el marcador además de haber tenido la lesión de Leo Messi. Y una falta que no es falta, ¿qué te voy a contar? Te terminan jodiendo un partido y posiblemente te pueden terminar jodiendo una clasificación y te quedas con la cara de tonto", dijo en la rueda de prensa.

"Esa es la realidad. No se entienden muchas veces estas cosas, no se entiende ni siquiera que no haya ido al VAR a verlo. Por lo menos, justificá algo y andá al VAR a verlo, por lo menos. Pero bueno, es lo que hay. No me gusta hablar demasiado (de los árbitros) pero tampoco me voy a dejar que nos pisen la cabeza", añadió.

También criticó que se haya designado al árbitro mexicano Daniel Quintero para dirigir un encuentro entre un equipo de ese país y otro de Estados Unidos.

"Está mal. ¿A vos te parece que está bien? Ninguna competición en que se enfrentan dos equipos de diferentes países la puede dirigir un árbitro de un país que está participando el equipo", manifestó.

"De todas las competiciones que he participado como jugador y el poco tiempo que llevo de entrenador, nunca un árbitro de la misma nacionalidad de mi equipo o del rival me dirigió. Es la primera vez y está mal. Si quieren hacer una competencia seria, tienen que cambiar. Lo siento, es así de clarito. Y no digo que el error es porque el árbitro (sea mexicano). Todos nos equivocamos, faltaría más. Me extraña que no haya ido al VAR (...). ¿Qué cuesta? ¿Treinta segundos, un minuto? Van por cada cosa al VAR y no fueron por una expulsión que te cambia el partido", agregó.

El Inter Miami, sin Lionel Messi desde el minuto 11 por molestias en los isquiotibiales, sufrió la expulsión por roja directa de Maxi Falcón el 17 y el Necaxa también se quedó con diez en el 60 por doble amarilla a Cristian Calderón, todo ello como parte de un arbitraje muy polémico.

La controvertida acción de la roja a Falcón tuvo lugar tras un mal pase atrás de Marcelo Weigandt, que colocó al central argentino protegiendo el balón frente a Díber Cambindo para que el esférico llegara a las manos de Rocco Ríos Novo. Pero el delantero colombiano le pasó por la derecha y Falcón le tocó y le agarró levemente como último hombre.

El árbitro le sacó roja directa y desde el VAR no le llevaron la contraria mientras el Inter Miami al completo protestaba la decisión. EFE

