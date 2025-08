Bernabé afirma que nunca dudó que Morant "era y es" la mejor candidata a presidenta: "Representa lo contrario que Mazón"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, afirma que "nunca" ha tenido dudas de que "la mejor candidata" a aspirar a recuperar la Generalitat para los socialistas valencianos "era y es" la actual secretaria general del PSPV, la también ministra Diana Morant. "Para mí era la mejor de las opciones posibles, sin dudarlo", recalca.

"Después de todo lo que ha pasado, de haber visto la importancia de gobernantes serios y rigurosos, todavía estoy más segura y más convencida. Diana Morant es, sin duda alguna, la persona que mejor contrapone a Carlos Mazón. Ella representa justo lo contrario de lo que representa Carlos Mazón".

Así lo manifiesta en una entrevista concedida a Europa Press antes de someterse a una intervención en las cuerdas vocales que le mantiene apartada de la agenda pública. Durante la conversación, aborda las perspectivas electorales de los socialistas valencianos y la posibilidad de un eventual adelanto de los comicios en la Comunitat.

Preguntada por si en algún momento se le ha pasado por la cabeza liderar el PSPV autonómico, Bernabé explica que cuando el 'expresident' Ximo Puig "decidió dar un paso al lado", todos los miembros de la dirección del partido tenían claro que debían "pensar en el futuro". "Y yo nunca he tenido duda de que la mejor candidata que podíamos tener, la mejor secretaria general que podíamos tener en el PSPV era y es Diana Morant", asevera.

Tras destacar que Morant "representa el rigor, la ciencia", defiende que es "alguien que se preocupa y que se preocupa", algo que relaciona con su etapa como alcaldesa de Gandia entre 2015 y 2021: "Ella ha vivido situaciones complejas también en su ciudad y ha puesto por encima de todo la seguridad de sus vecinos; los desalojó con 48 horas de antelación ante un posible incendio. Tomó decisiones y las llevó a cabo siempre pensando en proteger".

Es por eso que insiste en que Morant es "una mujer súper preparada que contrapone perfectamente a lo que es y supone la imagen del desgobierno, la indignidad y la falta del rigor y la confianza que necesitan los ciudadanos". "Por tanto, desde hace dos años que no tengo la menor duda de que Diana era la mejor opción y es la mejor opción", subraya.

Una visión que Bernabé contrapone con la de Mazón. Según critica, antes de la dana el 'president' "parecía un tipo muy gracioso porque se grababa vídeos de TikTok diciendo cuáles eran las marcas de papas más ricas y cómo se tomaban las horchatas".

"Gobernar para bodas, bautizos y comuniones está súper gracioso, pero, desde luego, después de todo lo que hemos vivido en estos nueve meses los valencianos y las valencianas, sabemos que dista mucho de lo que necesitamos de los buenos gobernantes", enfatiza.

PROMETE ANTEPONER LOS INTERESES DE LOS VALENCIANOS

Cuestionada por si cree que les perjudica, tanto a ella como a Morant, ser a la vez representantes del Gobierno y dirigentes socialistas en la Comunitat, la también secretaria de Igualdad del PSOE responde: "Nadie en esta comunidad tiene duda de que Pilar Bernabé pone por encima de todo los intereses de las personas y, por supuesto, de los valencianos".

"No he hecho otra cosa a lo largo de mi vida política, y especialmente cuando vienen mal dadas tienes que estar, y yo estoy segura de que en esta comunidad muy poca gente puede tener dudas de que Pilar Bernabé va a poner siempre el interés de las personas por delante", proclama.

En clave electoral, a dos años del final de la legislatura y cuestionada por si contempla un adelanto en la Comunitat, Bernabé reitera que la Generalitat está sumida en una "anomalía democrática" desde la dana y echa la culpa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no querer relevar a Mazón.

En cualquier caso, se muestra convencida de que de que "si se convocan elecciones" autonómicas, "desde luego no ganaría el Partido Popular". "Seguro, porque aquí no hay ni un solo valenciano que no sepa que esto con el Partido Socialista no habría pasado", recalca, y pone como ejemplo la gestión de la dana de 2019 en la Vega Baja por parte del Consell de Ximo Puig: "Los vecinos fueron avisados y advertidos y se celebró un Cecopi 48 horas antes".

Interpelada por las últimas encuestas electorales, y por la posibilidad de que la izquierda no sea capaz de asumir el descontento con el Consell de Mazón, señala que sondeos hay muchos y todos son "diversos y distintos", pero considera que "todos arrojan una tendencia clarísima de que el PP no ganaría las elecciones, sin duda".

"¿POR QUÉ NO SE VA ESTE SEÑOR?"

Además, recuerda una encuesta que concluyó que "ocho de cada diez valencianos quieren que Mazón se vaya". "No tiene el apoyo de la mayoría de la gente, es una cosa tan evidente", sostiene, y asegura que la sensación que tiene cuando viaja fuera de la Comunitat es una "vuelta al pasado" cuando "abríamos todas las portadas y todos los informativos por la corrupción". Dice que le preguntan "¿pero qué pasa en la Comunitat Valenciana? ¿por qué no se va este señor? ¿cómo es posible?".

Por todo ello, Pilar Bernabé afirma no tener ninguna duda de que Morant será la candidata a la Presidencia de la Generalitat: "Absolutamente. No es que esté convencida de que será la candidata, estoy convencida de que va a ser la primera presidenta de la Generalitat Valenciana".