Sofía Acedo (PP) dice que el PSOE "no puede liderar una ley contra la prostitución" por casos como los de Ábalos y Koldo

31/07/2025 La melillense Sofía Acedo junto a otros miembros del PP POLITICA PP DE MELILLA

La coordinadora nacional de Igualdad del PP, la diputada melillense Sofía Acedo Reyes, ha vuelto a cargar con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha manifestado que "el PSOE no puede liderar una ley contra la prostitución cuando está en el centro de sus tramas de corrupción", haciendo en referencia los casos que afectan presuntamente al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García.

A pregunta de los periodistas, Sofía Acedo ha afirmado que "es toda una pantomima que da vergüenza ajena. Nos pretenden tomar por bobos a los españoles", al tiempo que ha acusado al Gobierno de utilizar un supuesto discurso abolicionista mientras "la prostitución está en el centro de sus escándalos".

En ese contexto, la parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha cuestionado que miembros del Ejecutivo como la ministra de Sanidad, Mónica García, o la vicepresidenta Yolanda Díaz, pretendan liderar iniciativas para abolir la prostitución.

"Una señora que está sentada en el Consejo de Ministros, con un presidente cuya biografía está vinculada a saunas, prostíbulos y prostitución, no puede venir a darnos lecciones" ha resaltado Sofía Acedo.

Acedo ha ido más allá al acusar directamente al Gobierno de "utilizar a mujeres prostituidas para obtener adjudicaciones públicas y colocarlas en empresas estatales", en referencia al caso Koldo. "Si Mónica García y Yolanda Díaz no están de acuerdo con eso, lo que tienen que hacer es levantarse del Consejo de Ministros", ha declarado.

La diputada popular ha vinculado la prostitución con todas las grandes tramas de corrupción del Partido Socialista: "En el caso de los ERE de Andalucía, parte del dinero robado a los parados acabó en prostíbulos" y "en el caso del Tito Berni, también hubo imágenes de diputados con mujeres prostituidas y en esta última trama de Koldo García, "la prostitución vuelve a aparecer".

Por todo ello, la parlamentaria nacional melillense ha acusado al PSOE de no tener legitimidad moral para liderar una ley contra la prostitución: "Quienes la han utilizado para conseguir poder, no pueden ahora erigirse en abanderados de su abolición" ha recalcado.

Sobre una hipotética ley de abolición de la prostitución, Acedo ha asegurado que no existe ningún proyecto legislativo real: "No han presentado nada. Lo que están haciendo es tapar la corrupción con titulares vacíos. Es una tomadura de pelo".

Y ha concluido denunciando la contradicción de quienes "con una mano sostienen un Gobierno manchado por la prostitución y con la otra intentan dar lecciones de moralidad". Según Acedo, nombrada esta semana nueva coordinadora nacional de Igualdad en el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, "el Partido Popular lo tiene claro: no creemos en la palabra de quienes se benefician de la prostitución para luego presentarse como sus principales enemigos".