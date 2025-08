Mazón pide al Gobierno que se deje de "titulaciones y problemas internos" y ayude en la reconstrucción tras la dana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reclamado este viernes al Gobierno que "no se dedique tanto a las titulaciones internas, a sus problemas internos", tras la dimisión de José María Ángel como comisionado para la dana por un supuesto título falsificado, y se centre en ayudar al Ejecutivo valenciano en la reconstrucción, para lo que ha vuelto a exigir que se sume a una comisión mixta.

"Nada me va a apartar de mi prioridad, que es seguir pidiéndole al Gobierno de España que cambie de postura, que el comisionado o comisionada, sea quien sea, se ponga a disposición de la reconstrucción y nos ayude a acelerar la reconstrucción", ha manifestado a preguntas de los periodistas en Elche por la petición de la líder del PSOE valenciano, Diana Morant, de que dimita porque "no hay mayor delito que ausentarse del trabajo y que cueste vidas" en la dana que causó 228 fallecidos.

La petición de la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades llega después de que el ya excomisionado del Gobierno dimitiera por la investigación de la Agencia Valenciana Antifraude de un supuesto título falsificado con el que habría accedido a una plaza de funcionario en la Diputació de València en la década de 1980. El también exsecretario autonómico de Emergencias niega haber falsificado ningún documento ni valerse de ello para acceder a ningún puesto.

En este contexto, Mazón ha afirmado que no tiene "nada que decir sobre lo que haya dicho la secretaria general del partido, la ministra de Universidad, sobre la falta de títulos universitarios de todo su entorno".

"No tengo mucho más que decir porque mi prioridad es la reconstrucción. Y lo que quiero es que venga un comisionado o una comisionada que ponga en marcha su incorporación a una comisión mixta. Llevamos nueve meses esperando al Gobierno para coordinarnos. Y si yo ahora me pronuncio sobre esta polémica, no ayuda ni a las víctimas, ni a la reconstrucción, ni a los afectados, ni a los damnificados".

Mazón ha insistido en que su gobierno realiza "un esfuerzo extraordinario" y lo hacen "más solos que la una". Además, ha vuelto a criticar que el Gobierno sí creara una comisión mixta "a los once días" de la catástrofe del volcán de La Palma y ahora no lo haga nueve meses después de la dana.

"LA MANO SIGUE TENDIDA"

Tras defender la necesidad de coordinación entre administraciones --"no podemos ir cada uno por un lado, no podemos ir cada uno con un plan"--, ha garantizado que "las manos siguen abiertas, la puerta sigue abierta, la mano sigue tendida": "Por favor, Gobierno de España, no se dediquen tanto a las titulaciones internas, a sus problemas internos".

Dicho esto, ha vuelto a acusar al Gobierno de no haber destinado "ni un solo euro a fondo perdido" para la reconstrucción. "Todo lo que estamos haciendo es a costa de endeudar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y, además, sin ningún tipo de coordinación por parte del Gobierno", ha abundado.

Por todo ello, ha exigido a la sucesora de Ángel como comisionada, la socialista Zulima Pérez, que debe ser nombrada en este puesto por el Consejo de Ministros, "si es que va a ser comisionada", así como al presidente Pedro Sánchez y a Morant "que se dejen de otras cuestiones y que se centren en coordinarse con la Generalitat" para "acelerar la recuperación que merecen los valencianos después de la mayor tragedia de su historia".

"FEIJÓO TIENE UN PLAN VALENCIA, EL GOBIERNO NO"

Preguntado por la afirmación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que algunas muertes de la dana se podrían haber evitado, según dijo el representante de una de las asociaciones de víctimas que se reunió esta semana con él en Madrid, el también presidente del PP valenciano ha replicado que "lo más importante es que el presidente Feijóo tiene un plan Valencia que el Gobierno de España no tiene".

"Creo que lo que está ocurriendo en estos momentos es que, poco a poco, el relato que algunos quisieron poner en marcha se les está cayendo. Que toda aquella campaña para utilizar el dolor, para enfocarlo directamente hacia un lado muy concreto, incluso hacia alguna persona muy concreta, se va cayendo", ha aseverado.

Y ha defendido que "lo importante es que todos sepamos que tenemos que poner todos los medios necesarios para que jamás vuelva a ocurrir". "Obviamente, si hubiéramos tenido, por ejemplo, un sistema de alerta temprana, como tienen otras cuencas, como la cuenca del Ebro, o si hubiéramos tenido información a tiempo, se podría haber avisado. Y en eso coincido plenamente con Alberto Núñez Feijóo", ha zanjado.