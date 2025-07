PP Almería advierte de "dos años perdidos" en agua y obras por las "cesiones" del Gobierno a los independentistas

La diputada nacional del PP por Almería Maribel Sánchez Torregrosa ha valorado este miércoles los dos primeros años de legislatura del Gobierno central y ha asegurado que la provincia ha sido "la gran perjudicada de las cesiones a sus socios independentistas", lo que, a su juicio, se ha traducido en "constantes recortes hídricos y en la parálisis de infraestructuras vitales para el futuro de Almería".

Sánchez Torregrosa ha criticado especialmente los nuevos recortes en el Trasvase Tajo-Segura, una decisión que, según ha declarado, "pone en grave riesgo la supervivencia del campo y la viabilidad económica de miles de familias y agricultores almerienses".

"En Almería pedimos el agua para beber, pero también para comer. Si Almería no tiene agua, España y Europa no come", ha subrayado la diputada nacional en un comunicado remitido por el PP.

Asimismo, ha señalado el estancamiento de proyectos hidráulicos clave. En concreto, ha lamentado que la desaladora del Bajo Almanzora I --cuya reconstrucción se desbloqueó judicialmente en 2019 tras ser arrasada por una riada-- "sigue completamente paralizada".

"Con las respuestas parlamentarias sabemos que no va a poder dar una gota de agua como mínimo hasta 2027. Es una vergüenza el desprecio con el que trata a nuestra provincia el Gobierno sanchista", ha afirmado la parlamentaria 'popular'.

Sobre la desaladora del Bajo Almanzora II, ha recordado que el propio Ejecutivo ha reconocido en sede parlamentaria que su licitación no se prevé hasta "a lo largo del año 2026, sin avances hasta la fecha".

En cuanto a la ampliación de la planta de Carboneras, comprometida para comenzar en junio de este año, ha asegurado que "no ha avanzado", y ha advertido de que la ejecución necesitará dos años desde su inicio.

Sánchez Torregrosa ha alertado sobre la "precariedad y la falta de mantenimiento en la planta de Carboneras, donde incluso la inspección de trabajo tuvo que actuar por el peligro que suponía para los empleados".

En materia de infraestructuras, la diputada nacional ha puesto el foco en el retraso acumulado en la llegada de la alta velocidad a la provincia. "Con el nuevo problema surgido en Lorca, la incertidumbre es total y no sabemos siquiera si llegará en 2028", ha remarcado.

"No podemos seguir acumulando retrasos en obras que son trascendentales para el futuro de nuestra tierra. Necesitamos un Gobierno que anteponga los intereses de la provincia a los de permanencia en Moncloa", ha reclamado.

A modo de balance, Sánchez Torregrosa ha asegurado que, "por mucho que el Gobierno trate de vender sus logros en estos 24 meses de legislatura, la verdad salta a la vista: llevamos dos años en los que llega menos agua a la provincia y en los que siguen acumulándose los retrasos en los proyectos fundamentales para nuestro futuro".