Morant respeta la dimisión de Ángel y defiende su carrera: "Nosotros no pedimos títulos, sino hoja de servicios"

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha mostrado el respeto de los socialistas valencianos a la decisión del hasta ahora comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José Mª Ángel, de dimitir de todos sus cargos por informaciones sobre una supuesta titulación académica falsa. Además, ha reivindicado su carrera en el partido y en todas sus responsabilidades públicas y ha anunciado que "por ahora" no se cubrirá su cargo de presidente del PSPV, que es un puesto "honorífico".

"La presidencia del PSPV la ocupan personas que se han entregado en cuerpo y alma a sus vecinos y al proyecto socialista y que pueden presumir de una gestión eficiente. Estos son los únicos requisitos para ser presidente del PSPV y, desde luego, José María Ángel los cumplía. Nosotros no pedimos títulos, pedimos hoja de servicios. A un político no lo hacen los títulos académicos, sino su currículum de trabajo. Y, desde luego, José María Ángel cumplía con todos los requisitos para ostentar la presidencia".

Así lo ha manifestado Morant en rueda de prensa en la sede del PSPV este jueves por la tarde, horas después de que Ángel haya presentado su dimisión en una carta en la que mantiene que "jamás" ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto. El hasta ahora presidente del PSPV denuncia que desde fue designado comisionado ha recibido "reiteradas actitudes de inquina, con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente".

En su comparecencia, Morant ha defendido la decisión de Ángel de dimitir, que según ella "le honra" y se debe no solo a "protegerse a sí mismo, sino a todas las víctimas de la dana y al trabajo de reconstrucción del Gobierno", y la ha enmarcado en la necesidad de "defender desde la esfera privada su honorabilidad y buen nombre".

Para ello ha pedido garantizar su derecho a defenderse, algo que a su juicio "ahora no se está dando". También ha lamentado que el excomisionado se haya enterado "por los medios de comunicación" de que la Agencia Valenciana Antifraude investigaba sus estudios, algo que cree que supone una "indefensión" para Ángel.

"NO ME ARREPIENTO Y NO VOY A RENUNCIAR A ÉL"

"No soy nadie para hacer un juicio anticipado de cuestiones de las que no tenemos información. No me arrepiento de haber hecho presidente a José María Ángel y no voy a renunciar a él", ha recalcado, y ha criticado que haya "gente interesada en que no se siga hablando del 29 de octubre y de las consecuencias de la dana y de su gestión, que para el PSPV sigue siendo la prioridad".

Según ha expuesto, Ángel "ha dado cumplidas explicaciones", a través de dos comunicados emitidos este miércoles y jueves, sobre "cómo accedió a una plaza de funcionario en la Diputació de València". Ha destacado que esas explicaciones "se soportan con documentos oficiales y con la publicación de boletines de la Diputació y del Gobierno; documentación que acredita los requisitos que se solicitan para acceder a la plaza que ocupa en la Diputació de València".

Tras mantener "muchas conversaciones telefónicas y también a nivel personal" con él en las últimas horas, ha explicado que el PSPV considera que Ángel ha dado sobradas explicaciones y entiende su decisión de dar "un paso al lado". "No le hemos pedido su dimisión", ha recalcado, y ha insistido en que, como secretaria general, debe respetar su decisión.

Preguntada por la supuesta falsificación de su título para acceder al puesto de funcionario en la década de 1980, Morant ha reiterado que a Ángel se le han pedido explicaciones y, en su opinión, las ha dado tanto al Gobierno como al PSOE. Ha defendido su decisión de dimitir para, según ella, "defender el valor a proteger, que son las víctimas de la dana" y eso es lo que "importa" al Gobierno y a los socialistas.

Dicho esto, no ha querido "entrar en los detalles" sobre su supuesta falsa titulación y ha vuelto a defender su derecho a defenderse desde el ámbito privado.

"Por ahora", la secretaria general ha confirmado que no se cubrirá el puesto de presidente del PSPV. Una figura que ha indicado que tiene carácter honorífico y que no dispone de funciones ejecutivas.

Como balance, ha agradecido la "generosidad" del excomisionado en sus 40 años de carrera política, de los que ha destacado su labor como secretario autonómico de Emergencias durante la dana de 2019 en la Vega Baja de Alicante. "Quien ha sido alcaldesa como yo y ha sufrido una emergencia, sabe que José María Ángel siempre estaba en el momento necesario para salvar vidas", ha dicho, y puesto como ejemplo el incendio que sufrió su ciudad, Gandia, en 2018 con "100 casas" afectadas y "ninguna víctima mortal".

NO CREE QUE DEBA DAR EXPLICACIONES POR ÁBALOS

Por otro lado, preguntada por el exsecretario de Organización del PSOE y exministro José Luis Ábalos y por si ella "se siente fuerte" tras su imputación en el 'caso Koldo', ya que fue su 'número dos' en la lista electoral al Congreso en las elecciones de 2023, Morant ha remarcado que esas listas las aprobaba una "dirección política" del PSOE de la que ella "ni siquiera" formaba parte".

"Por tanto, no me siento en ningún caso con el deber de dar ninguna explicación. En cualquier caso, defiendo lo que ha hecho el PSOE con el caso de Ábalos y de Santos Cerdán", ha añadido en alusión al también exsecretario de Organización implicado en la trama. Por último, ha defendido la "rapidez" y "contundencia" de su partido al tener "indicios reales" de corrupción en sus filas.