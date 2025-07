Gobierno de Ayuso defiende su recurso al decreto migratorio ante un Sánchez "que no es capaz de tomar ni una medida"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este jueves el recurso que el Gobierno regional ha impuesto contra el decreto migratorio del Consejo de Ministros el 22 julio frente a un Pedro Sánchez "que no es capaz de tomar ni una medida" para "atajar" la situación migratoria.

En concreto, el recurso ante el Tribunal Supremo es un contencioso administrativo contra el reglamento que desarrolla el Real Decreto Ley del 22 de julio por el que se establece "ese mal llamado reparto de los menores no acompañados" entre las comunidades autónomas. "Un reparto totalmente injusto, totalmente insolidario", ha declarado García Martín ante los medios.

El consejero cree que esta medida "atenta contra las competencias de las comunidades autónomas" y la ve como "un nuevo peaje que ha tenido que pagar el Gobierno a los partidos independentistas" ya que no se incluye en el reparto ni a Cataluña ni a País Vasco.

"Los menores no acompañados no han llegado por creación espontánea", ha afirmado el responsable regional, quien considera que "han llegado aquí porque los ha traído el Gobierno de Pedro Sánchez", cuyo Gobierno "lo único que sabe hacer es repartir el problema".

"CLARA INVASIÓN DE COMPETENCIAS"

El Ejecutivo central había anunciado que a partir del día 28 de agosto iba a iniciarse el traslado de menores a la península. Ante la proximidad de la fecha, García Martín ha comentado que "la justicia tiene que pronunciarse porque se trata de una "clara invasión de competencias".

"Entiendo que primero se tiene que aclarar en los tribunales si efectivamente el Gobierno está legitimado para hacer lo que pretende hacer, que ya le digo yo que no, no está legitimado. Entre otras cosas porque esto no responde a ningún tipo de política de control migratorio", ha censurado.

El consejero ha señalado que "no es casual" que los menores no acompañados en el reparto diseñado vayan a reubicarse "especialmente en comunidades como Madrid o Andalucía". "Una vez más es el pago por su incompetencia", ha afirmado en referencia a Sánchez, al que ha pedido "medidas para poder atajar" la situación.