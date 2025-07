Feijóo confía en "parar" el 'cupo catalán' y dice que el "suicidio" del PSOE "no es una prioridad" para Page y Barbón

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confiado en poder "parar" el acuerdo de financiación singular pactado entre el Ejecutivo y la Generalitat de Cataluña y ha ironizado al señalar que, tras escuchar el rechazo a esta medida de los presidentes de Castilla-La Mancha y Asturias, los socialistas Emiliano García-Page y Adrián Barbón, respectivamente, el "suicidio" del PSOE "no es una prioridad" para ellos.

Así se ha expresado en una rueda de prensa desde la sede nacional del PP en Madrid para hacer balance del curso político, desde donde ha vuelto a criticar el acuerdo de financiación singular catalana, que supondrá, a su juicio, "la ruptura de la hacienda común y de la solidaridad territorial".

Feijóo ha expresado que un sistema así significa que "los que cobren más tendrán mejor sanidad, mejor educación y mejores políticas sociales" que los que tengan menos.

MONTERO NO PUEDE PISAR ANDALUCÍA

"El sistema de financiación no es un sistema de territorios, es un sistema de personas, y hemos de pararlo. Yo no soy pesimista, creo que lo vamos a parar. La señora vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, no puede volver a Sevilla si firma ese acuerdo. Ni a Sevilla ni a ninguna otra provincia andaluza", ha agregado, aludiendo a su condición de líder del PSOE andaluz y candidata a las próximas autonómicas.

Bajo su punto de vista, ese cupo se basa en un "planteamiento de privilegios absolutamente contradictorio a los principios básicos de la izquierda". "No tiene ningún sentido que una persona que cobre un millón de euros tenga mejor sanidad que una persona que cobre 20.000 euros", ha aducido.