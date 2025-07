Torres dice que se está "atacando" el acuerdo de financiación singular de Cataluña "sin conocerlo"

14/07/2025 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres ofrece declaraciones en una rueda de prensa, tras la reunión de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, en el Palau de la Generalitat, a 14 de julio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). La Comisión Bilateral Estado-Generalitat es el órgano institucional para negociar y acordar cuestiones clave entre ambos gobiernos. La reunión de hoy en Barcelona se centra en pactar un nuevo modelo de financiación para Cataluña, con el objetivo de aumentar su autogobierno fiscal y sentar las bases para una posible reforma federal del sistema autonómico español POLITICA David Zorrakino - Europa Press

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este miércoles que se está "atacando" el acuerdo de financiación singular de Cataluña "sin conocerlo" y con "una intención que no es la adecuada".

"Se está atacando algo sin conocerlo", ha indicado haciendo hincapié en que el acuerdo sobre financiación parte de un pacto de investidura que se cerró con varias formaciones políticas, en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión del PSOE canario.

En este sentido, invitó a que cualquier persona vaya al acuerdo y "busque una sola coma que diga que se resta un euro a Canarias", ya que subrayó que "no es verdad". Además añadió que conceptos como la solidaridad "está expresada de manera textual" en el acuerdo cerrado entre el Gobierno de España y Cataluña.

Así, apuntó que cuando se habla de una agencia tributaria de Cataluña, es una cuestión "extensible a las comunidades autónomas que así lo requieran", a lo que agregó que cuando se refiere a generar la propia comunidad catalana sus tributos se hace mención a una modificación legislativa que "exige mayoría absoluta porque es una ley orgánica extensible a otras" autonomías.

Torres ha incidido en que el acuerdo con Cataluña se enmarca en los cerrados por el Gobierno de España y su presidente, Pedro Sánchez, para su investidura con distintos partidos políticos como, señaló por ejemplo, el que se produjo con CC y que "establece singularidades para Canarias".

Torres también aprovechó para, indicar en su condición de secretario general de los socialistas canarios, que su partido estará en "todos los frentes que defiendan a Canarias y su seguridad económica con rigor y coherencia", pero avisó de que estarán "fuera de cualquier frente que sea partidario, que sea oportunista, que sea demagógico y que utilice a Canarias para fines propios", en relación a un posible frente político canario contra el acuerdo de la financiación singular de Cataluña.

Ahí, apuntilló, el PSOE canario "no" va a estar al igual, matizó, que "no" lo estuvo en el año 2018 "cuando se generó otro frente porque decían que el Gobierno de Pedro Sánchez iba a retirar partidas para Canarias" e incluso, recordó, que algunos representantes de la coalición en las islas decía que "era porque no se iba a Cataluña". Sin embargo, señaló que "aquello fue falso, mentira" y el PSOE "no" estará "ante frentes ficticios y fantasmas que otros inventen".