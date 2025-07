Sánchez rehúsa hablar de la cogestión de los aeropuertos de Baleares y solo ofrece reforzar la coordinación

29/07/2025 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación tras participar en el tradicional despacho de verano con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, en Palma. POLITICA ISAAC BUJ - EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rehusado hablar de la posibilidad de que Aena y el Govern balear cogestionen los aeropuertos del archipiélago y se ha limitado a ofrecer un refuerzo de las comisiones de coordinación autonómica.

Lo ha dicho este martes en declaraciones a los medios de comunicación después de participar en el tradicional despacho de verano con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, en Palma.

Antes se ha reunido en el Consolat de Mar con la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien en su correspondiente rueda de prensa ha considerado una "buena noticia" que el presidente del Gobierno haya "abierto la puerta" a revisar el comité de coordinación aeroportuaria para una "mayor participación" por parte del Ejecutivo balear.

No obstante, preguntado por los periodistas al respecto, Sánchez ha rehusado hablar de la posibilidad de pasar a un modelo de cogestión. "Lo que le he dicho a la presidenta no ha sido cogestión", ha puntualizado.

"La ley lleva en vigor muchísimos años, incluso antes de que yo fuera presidente del Gobierno, con el PP, con Mariano Rajoy como presiente. Aena tiene constituidos desde hace ya mucho tiempo lo que se llaman comisiones de coordinación autonómicos y lo que yo le he dicho a Prohens es que estamos abiertos a que se fortalezcan esas comisiones entre el Govern, en este caso, y Aena", ha proseguido.

De este modo, ha considerado el presidente del Gobierno, se podrá "ver de qué manera se puede reforzar y mejorar la cooperación" entre el Ejecutivo autonómico y la empresa. "Ningún problema", ha sentenciado.