Gobierno vasco considera "muy grave" que EH Bildu ponga en duda "el carácter democrático de la Ertzaintza"

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado este miércoles que es "muy grave" que EH Bildu ponga en duda "el carácter democrático de la Ertzaintza", porque considera que "decir que la Ertzaintza no es democrática es decir que el sistema que tenemos no es democrático".

Zupiria se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a la reacción de EH Bildu ante las intervenciones de la Ertzaintza en Azpeitia (Guipúzcoa) y Vitoria-Gasteiz, que la coalición abertzale calificó de "inaceptables y desproporcionadas", poniendo en duda "un modelo policial que, con demasiada frecuencia, se aleja de los principios democráticos que deberían guiar su labor".

El consejero de Seguridad ha señalado, en referencia a lo sucedido en la capital vitoriana cuando la Ertzaintza trató de identificar a los integrantes de una acampada no autorizada de GKS en la Plaza de la Virgen Blanca, que "si un grupo tiene debates y luchas internas, igual deberían solucionarlo entre ellos y no a cuenta del resto".

"Si la comisión de txosnas de Vitoria-Gasteiz ha decidido que la txosna de GKS no puede estar junto a ellos y que se va a quedar fuera, GKS no debería solucionarlo molestando al resto o provocando a la Ertzaintza. Que lo solucionen", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que existen "unas normas, unos derechos y unas obligaciones", y que, si algún colectivo quiere poner una txosna o hacer una acampada, "ya sabe lo que tiene que hacer, comunicarlo, porque, si no se hace, luego lo más fácil es echar la culpa a la Ertzaintza y decir que su reacción ha sido desproporcionada".

En este sentido, ha considerado que las pintadas contra su persona realizadas en Hernani (Guipúzcoa) "no tienen ninguna importancia", pero que lo sucedido en la capital alavesa "y la nota publicada por EH Bildu posteriormente sí tienen importancia".

"En esa nota se pone en duda el carácter democrático de la Ertzaintza, y me parece muy grave que lo haga una fuerza política que tiene una amplia representación en el Parlamento vasco y gobierna en numerosos ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma", ha destacado.

Zupiria ha recordado que la Ertzaintza nació en 1979 junto al Estatuto y a las instituciones democráticas vascas, y que, al igual que dichas instituciones, "ha hecho su recorrido durante 40 años".

"Ha habido en nuestra sociedad ciudadanos que no se llevaban bien ni con esas instituciones ni con la Ertzaintza, e incluso las han atacado -ha lamentado-. Por lo tanto, decir hoy que la Ertzaintza no es democrática, es decir que el sistema que tenemos no es democrático, y creo que eso es algo que la mayoría de este país no compartimos y no deberíamos aceptar".

MODELO POLICIAL

Asimismo, el consejero de Seguridad ha considerado, ante la petición de EH Bildu de una reforma integral del actual modelo policial, que "el problema no es del modelo policial", sino que "lo que está en duda es más un modelo de seguridad o un modelo de convivencia".

En este sentido, ha cuantificado que de diez actuaciones que la Ertzaintza realiza a diario, ocho tienen relación con la prevención o la prestación de ayuda, por lo que tan solo dos están relacionadas con "delitos o reacciones que pueda haber debido a comportamientos inapropiados".

"Cuando hablo de modelo de seguridad me refiero a que todos vemos qué cosas ocurren en nuestra sociedad, necesitaremos medidas y un acuerdo de base para saber cómo actuar ante esos sucesos más allá de las leyes", ha explicado.

Así, ha señalado que, si el debate no se aborda de esa manera, "creo que lo vamos a trasladar a un lugar que no se debe, porque la seguridad también tiene relación con la convivencia, y la convivencia es derechos, obligaciones y respeto, y creo que no es correcto sacar el debate del modelo policial donde no hay respeto".