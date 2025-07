El Gobierno de Ayuso ve "insostenible" la situación del fiscal general y exige su dimisión "de manera inmediata"

08/11/2023 El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a 8 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Economía Circular, con el que defienden que evitará gastos innecesarios sin añadir tasas o impuestos y fomentará la generación de empleo y la captación de inversores. El texto se remite ahora a la Asamblea de Madrid para su aprobación y la previsión de que entre en vigor a inicios de 2024 tras haber decaído la normativa la pasada primavera por la convocatoria electoral. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha calificado este miércoles de "insostenible" la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha exigido su dimisión "de manera inmediata".

"Creo que la situación del fiscal general del Estado es absolutamente insostenible. Lo es desde hace muchísimo tiempo, pero mucho más ahora que el Tribunal Supremo ha confirmado que está al borde de sentarse en el banquillo de los acusados precisamente por saltarse la ley que juró proteger", ha valorado el también portavoz del Gobierno autonómico en declaraciones a los periodistas desde la Oficina central de Atención al Ciudadano.

Lo ha afirmado después de que el Tribunal Supremo respaldara la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, por el que las acusaciones piden hasta 6 años de cárcel, al considerar que impulsó y coordinó "personalmente" la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por ello, el consejero ha insistido en que García Ortiz "no puede aguantar ni un minuto más" en el cargo al aseverar que "no ha dudado en utilizar los medios del Estado, los medios de la Fiscalía, para desvelar datos de un particular para tratar de desgastar a un adversario político".

"Tiene que explicar de quién recibió las instrucciones y por qué desveló esos datos privados. Y aquí lo que hemos visto, una vez más, es como desde el Gobierno, como desde la propia Fiscalía, se han utilizad los resortes del Estado para atacar a un particular", ha insistido el portavoz regional.

Además, ha afirmado que no puede dejar en esta situación a la Fiscalía ya que es la primera vez en democracia y en cualquier país del entorno en la que hay un fiscal general "al borde de sentarse en el banquillo".