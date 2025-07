El TSJM ratifica tres años de cárcel para un agente de Movilidad por falsificar datos para multar al amante de su ex

03/05/2010 Agentes de Movilidad de Madrid POLITICA MADRID ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado una condena de tres años de cárcel a un agente de movilidad de la Policía Municipal de Madrid por falsificar en noviembre de 2022 un parte de denuncia para multar al supuesto amante de su expareja.

En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados desestiman el recurso interpuesto por el agente contra la sentencia, dictada en octubre de 2024, de la Audiencia Provincial de Madrid que le penó como autor de un delito de falsedad en documento oficial.

Además, se le inhabilitaba para empleo o cargo público de agente de movilidad por un período de dos años, así como a la pena de seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros.

La Sala del TSJM arguye que la sentencia impugnada "motiva en lo necesario y de forma lógica su convencimiento, partiendo de material probatorio razonablemente suficiente para una certeza exenta de toda duda sobre el hecho y la participación del acusado". Concluye que "no existió quebranto de la presunción de inocencia".

En el juicio, el acusado negó los delitos que se le imputaban y se reafirmó en que la tarde de los hechos dio los datos que vio de la matrícula del coche infractor.

En su declaración, el acusado relató que en el momento de los hechos, la tarde del 27 de noviembre de 2022, estaba ejerciendo sus labores en la Plaza de la Independencia de Madrid, relatando cómo se produjo la infracción denunciada.

"Leo la matrícula y paso los datos a la emisora, que comprueba que el coche tiene ITV y seguro en vigor. Ese es un Skoda Octavia. Compruebo con mi vista lo que dice la emisora", detalló.

A preguntas de la fiscal sobre por qué dio unos datos de un coche que estaba en Alcalá de Henares, manifestó que vio "ese vehículo en Madrid y no en Alcalá de Henares". "No tengo ningún problema con ese muchacho y no ha habido motivo de animadversión", dijo.

El afectado relató en el juicio que nunca tuvo problemas con el acusado. Según su relato, recibió dos multas de tráfico por una infracción de tráfico cometida en la citada plaza de la capital pero esa tarde estaba en Alcalá tomando algo con un compañero y su prima hasta las ocho de la tarde.

HECHOS JUZGADOS

Según el fiscal, el 27 de noviembre de 2022, sobre las 19:30 horas, R. S. G., agente de movilidad de Madrid, se encontraba ejerciendo sus funciones de regulación del tráfico en la Plaza de la Independencia en compañía de otro agente de movilidad.

En un momento dado, J. G. F. observó cómo un conductor que circulaba haciendo uso de un teléfono móvil se saltó un semáforo en fase roja, por lo que solicitó al acusado que le facilitara los datos del vehículo, dado que por la rapidez a la que se habían producido los hechos no había sido capaz de anotarla en su dispositivo PDA para tramitar la oportuna denuncia.

Entonces, el procesado facilitó a su compañero los datos de marca, modelo y matrícula del coche de otra persona "de quien creía que mantenía una relación sentimental con la que había sido su pareja", motivo por el cual el acusado formuló sendas denuncias por las infracciones de tráfico observadas "haciendo constar los anteriores datos".

Las anteriores denuncias han dado lugar a los correspondientes expedientes sancionadores del Ayuntamiento de Madrid, habiendo recurrido la persona afectada las sanciones que le fueron impuestas.