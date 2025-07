Feijóo incorpora al asturiano Silverio Argüelles al comité ejecutivo del PP

28/07/2025 El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, junto al diputado nacional, Silverio Argüelles. POLITICA PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha incorporado a Silverio Argüelles, diputado por Asturias y vicesecretario de Organización del PP asturiano, al Comité Ejecutivo Nacional, una decisión que ha sido aplaudida por el presidente de los 'populares' asturianos. Álvaro Queipo.

Silverio Argüelles se suma en dicho comité a los asturianos estaban Mario Arias y el propio Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias.

"Para Asturias, evidentemente, es una excelente noticia y además yo he hecho una revisión sobre cómo ha sido la presencia del Partido Popular de Asturias en los últimos años en los equipos nacionales y, si no me equivoco, hace muchos años que el PP no tiene una representación tan amplia de asturianos que forman parte del equipo nacional, tanto en el Comité Ejecutivo como en la Junta Directiva Nacional", dijo Queipo.

Álvaro Queipo ha dado las gracias a Alberto Núñez Feijóo por la "apuesta decidida que está haciendo por Asturias" y por su respaldo diario "de todo su equipo y de él especialmente, al proyecto en Asturias".