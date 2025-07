Feijóo arenga al PP para gobernar "en coalición con los españoles": "La responsabilidad es histórica, no podemos fallar"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes a su partido que se ponga ya en modo electoral para lograr el objetivo de gobernar "en coalición con los españoles" y ha avisado a todos sus dirigentes de que tienen una "responsabilidad histórica". "No podemos fallar", ha advertido.

Feijóo ha lanzado este mensaje ante el Comité Ejecutivo Nacional surgido del congreso que el partido celebró a principios de mes en Madrid, a cuyos miembros ha querido dejar claro que son "un equipo" en el que "no caben individualismos".

También les ha pedido que no pierdan de vista que representan a "miles y miles de afiliados del primer partido de España", pero que su objetivo debe ser representar algo "más grande": "la esperanza de este país", porque "España necesita esperanza".

"Tenemos una responsabilidad histórica y no podemos fallar. No hay dudas sobre quiénes somos, no hay dudas sobre qué vamos a hacer y no hay dudas de cómo vamos a servir en coalición con los españoles. Aquí solo cabe hacer las cosas cada vez mejor, mantener, alimentar y ampliar esa esperanza que tanto le urge a España", ha enfatizado.

PREPARADOS PARA ELECCIONES CUANDO SEAN

Para ello, ha dicho, tienen que "electoralizar" el PP. "Estaremos preparados para las elecciones, cuando sean, y llegaremos preparados para empezar el cambio en España, cuando sea", ha apuntado, incidiendo en que del congreso nacional ya salió un "partido unido y con fortaleza".

"Hemos mostrado una alternativa, hemos mostrado que hay un equipo centrado en desarrollarla y hemos mostrado claridad. Tras años de oscuridad con el peor gobierno hemos mostrado que hay una forma de que vuelva la luz a nuestro país", ha indicado, presumiendo de que el PP tiene "principios, compromisos y un proyecto para España", del que, a su juicio, adolece el PSOE.

También ha aprovechado para recordar cuáles son las prioridades para los primeros cien días de su futuro gobierno: regeneración democrática e institucional, vivienda, bajada de impuestos, salarios dignos para la clase media, más médicos y mejor sanidad, un plan nacional del agua, la lucha contra la inmigración ilegal, seguridad contra la ocupación y la multirincidencia, una política de defensa y enseñanza en español en todo el país, "en convivencia con las lenguas autóctonas".

"Llevaremos estas reformas al Congreso, como primer partido, mientras no gobernemos. Y después al Consejo de Ministros. No podemos perder ni un día", ha remarcado, garantizado que la próxima legislatura "no será una legislatura al uso" porque, además de reformar, el PP tendrá que "sanar la democracia española".

EN SEPTIEMBRE, LISTA DE LEYES A DEROGAR O CAMBIAR

En este punto, ha avanzado que en septiembre el PP tendrá hecho un "listado de leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir" con el objetivo dejar atrás "la etapa negra del sanchismo" y hacer una "limpieza total".

"España será el país decente, unido y seguro que los españoles necesitan y merecen. Cuando los españoles nos den su confianza, no tardaremos un minuto en ponerla en marcha. Llegaremos preparados. Y, mientras tanto, no perdamos un segundo. Invirtamos todos nuestros esfuerzos en lo que España nos pide. Y, por eso, os pido dedicación, coherencia, responsabilidad y compromiso con España", ha concluido.

Además, Feijóo ha aprovechado su intervención para dedicar un mensaje específico de ánimo al vicesecretario de cultura y portavoz del partido, Borja Sémper, quien se está tratando de un cáncer: "Él da la cara por nuestro partido, él pone voz a nuestro partido y quiero decirle a Borja que todo su partido va a ser su aliento y su fuerza. Muchísimas gracias. A Borja por seguir", ha comentado.