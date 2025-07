El Gobierno enviará desde el aire 12.000 kilos de alimentos a Gaza para ayudar a paliar la "vergüenza" del hambre

El Gobierno enviará este viernes 12.000 kilos de alimentos a Gaza desde un avión A400M que sobrevolará la Franja y desde donde se lanzarán paquetes con ayuda de una red y de paracaídas con el fin de ayudar a paliar la "hambruna inducida" en este territorio palestino, sumando esta acción a los camiones con ayuda humanitaria española que esperan a cruzar la frontera desde Israel

El avión de las Fuerzas Armadas, que portará el equivalente a 5.500 raciones de comida que se enviarán a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), saldrá previsiblemente este viernes 1 de agosto desde Jordania, con la intención de sobrevolar la Franja de Gaza ante "un momento muy difícil para el pueblo palestino".

Así lo ha detallado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en declaraciones a los medios a su llegada a Nueva York, donde este lunes defenderá en la sede de la ONU la solución de los dos Estados para Israel y Palestina.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ha informado en un comunicado que en la Base Aérea de Zaragoza personal del Ejército del Aire y el Espacio trabaja ya en la adaptación de un avión A400M, y en toda la logística asociada, para poder transportar las 12 toneladas de alimentos a Gaza.

Se trata de una acción similar a la llevada a cabo en marzo de 2024, en la que participan decenas de militares del Ala 31 y del Mando de Operaciones, que posibilitarán el lanzamiento de la ayuda, en un operativo que incluye la carga de los paquetes con una red preparada para su liberación y el uso de paracaídas durante el descenso.

El ministerio dirigido por Margarita Robles ha recordado que el Ejército del Aire y del Espacio participa en misiones humanitarias de diversas formas, entre ellas, transporte de ayuda, aeroevacuaciones médicas, apoyo en operaciones de paz o ayuda a población civil en situaciones de emergencia.

LA "VERGÜENZA" DE LA HAMBRUNA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a este envío de alimentos en el balance del curso político, y ha admitido que "evidentemente no es solución al hambre" en la Franja, si bien confía en que "unido a los envíos de otras naciones" pueda suponer "un mínimo alivio".

"Si las circunstancias no cambian, y esperemos que no cambien, exigimos que no cambien, se producirá este viernes desde el territorio de Jordania y mediante el uso de paracaídas y aviones A400 de las Fuerzas Armadas españolas", ha afirmado el jefe del Ejecutivo.

Sánchez también ha definido como "un imperativo humanitario y político" que se detenga "la catástrofe humanitaria en Gaza" porque la hambruna en el territorio palestino "es un vergüenza para la humanidad".

"HA LLEGADO LA HORA DE ACTUAR"

El ministro de Asuntos Exteriores, por su parte, ha denunciado "la hambruna inducida en Gaza" que se cobra "todos los días" la vida de seres humanos por no tener acceso "a una comida que se apila en las fronteras de Gaza". "100.000 niños, 40.000 de ellos bebés, están en riesgo de muerte en los próximos días", ha detallado.

En su opinión, "ha llegado la hora" de actuar y no se puede "esperar a mañana", y se debe hacer "por justicia para el pueblo palestino" y "para garantizar la paz y la seguridad de todos en Oriente Medio", incluido, "por supuesto, Israel".

Albares también se ha referido en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, a la Conferencia Internacional de Alto Nivel que se celebra este lunes en la sede de la ONU para el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina, y ha reivindicado la necesidad de la solución de los dos Estados.

"Hay un Estado que ya existe que es Israel y nosotros defendemos su existencia, pero falta el otro el Estado de Palestina, que hay que poner en pie", ha aseverado, insistiendo en que la "terrible hambruna inducida" no tendría que ocurrir y que, por lo tanto, esta conferencia "es más importante que nunca para poner en pie" ese Estado palestino.

Preguntado sobre si no tiene poco valor esta reivindicación, dado que no está previsto que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dé algún paso en el reconocimiento de Palestina, el ministro de Exteriores ha admitido que "desde luego" que no hay ningún indicio de que ocurra algo así, pero ha recalcado la importancia de esta conferencia para que sea la comunidad internacional la que reconozca los dos Estados.

"No podemos darle al gobierno de Israel una especie de derecho de veto sobre la existencia o no del Estado de Palestina, sobre si pueden o no pueden comer los niños y los bebés de Gaza, sobre si el pueblo palestino tiene derecho a la paz o no, sobre si los asentamientos ilegales van a seguirse extendiendo en Cisjordania o no. No puede ser que esté en manos del gobierno de Israel decidir cosas como la vida o la muerte de los palestinos", ha afirmado.