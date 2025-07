Díaz dice que su formación académica es "más que conocida" y ve "clasista" exigir títulos universitarios en política

23/07/2025 La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz durante el acto 'Alianzas y acciones ante el genocidio en Palestina', en la Casa Árabe de Madrid, a 23 de julio de 2025, en Madrid (España). El evento tiene el objetivo de generar conciencia para promover la creación de alianzas y acciones para abordar el conflicto en Gaza y sus consecuencias. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este lunes que su formación académica es "más que conocida" y ha tildado de "clasista" el debate sobre la obligatoriedad de los títulos universitarios para ejercer la política, argumentando que ha habido personas "brillantes" que se han dedicado a esa tarea sin tener "ninguna formación". Además, ha trasladado que nadie en Moncloa le ha obligado a rebajar su currículo en la página web del Gobierno.

"Mi formación académica está más que conocida. Tengo posgrados en recursos humanos, en urbanismo, y está todo más que cotejadísimo", ha subrayado en una entrevista en 'La mirada crítica' de Telecinco recogida por Europa Press en la que ha criticado "el absurdo de presumir de los títulos" universitarios.

Preguntada sobre por qué utilizó la denominación de "másteres" y no de "posgrados" en su currículo de Moncloa, Díaz ha manifestado que "en los tiempos" en los que ella estudió, esa era la denominación que tenían sus estudios. Asimismo, ha negado saber qué número de créditos tendría esa titulación aplicando los criterios del plan Bolonia.

"TODO EL MUNDO PUEDE SER POLÍTICO

Seguidamente, la vicepresidenta segunda ha asegurado que "todo el mundo puede ser político" y ha puesto como ejemplo a Marcelino Camacho, una persona que es "un ejemplo" para ella y que "no tenía ningún título"

"Es que la política no es algo técnico y lo dice alguien que, bueno, tiene un ministerio que es técnico. (...) Yo tengo muchos amigos y amigas que están en las tareas sindicales o en las tareas políticas y lo que hacen es estudiar muchísimo. Esto es lo que hay que pedir a los políticos y a las políticas. Pero lo que no le podemos pedir a los políticos es un título. He visto a muchísimos ministros y ministras que tienen un montón de titulaciones y son nefastos en la gestión pública", ha trasladado.

Bajo su punto de vista, hay un "debate clasista" en torno a la ostentación o no de títulos universitarios, ya que "lo que tiene que importar" es "si ese ministro o ministra gestiona bien o mal".