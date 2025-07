El bicampeón del mundial de comer sobaos repite triunfo, pero sin superar su récord

Ambrosero (Bárcena de Cicero), 26 jul (EFE).- Valentín Carrasco Ferrer (ValFerrer en sus redes sociales), que ya se ha proclamado dos veces vencedor del campeonato mundial de comedores de sobaos que se celebra en la localidad cántabra de Ambrosero, ha repetido triunfo este sábado, pero sin lograr superar su récord.

El ganador de la cuarta edición de la prueba se ha comido 17 sobaos en ocho minutos, con lo que ha igualado el récord de la prueba que estableció el año pasado.

De esta forma, se ha hecho con los 1.000 euros destinados al vencedor, pero no ha logrado los 2.000 euros que iba a recibir el competidor que superase ese récord y que van a ir destinados a un proyecto de investigación médica, al igual que el resto de la recaudación de esta prueba.

El ya tricampeón ha comido 18 sobaos, aunque la organización no le ha contabilizado el último por incumplir algunas normas del campeonato.

Pese a no haber establecido un nuevo récord, Valentín Carrasco Ferrer ha superado con holgura al segundo y tercer clasificados, ambos con 10 sobaos, y que, al igual que el año pasado, han tenido que desempatar con un concurso de encestar sobaos en un cubo metálico, como si fuera baloncesto.

El segundo lugar ha sido para el canario Manuel Rodríguez, mientras que la tercera posición ha correspondido al cántabro Javier Carrera.

"No he hecho nada para preparar este reto", ha asegurado el ganador. "He comido todos los días a las tres: dos pollos, tres raciones de patatas, postres y tres coca colas", ha bromeado, antes de enfrentarse a la competición en la que ha vuelto a ganar con solvencia.

Ante cientos de espectadores, 30 competidores procedentes de distintos lugares de España han tenido ocho minutos para comer de pie la mayor cantidad de sobaos posible, solo ayudados por agua o leche, lo que ellos prefiriesen pero sin dejar una sola miga en la mesa o el vaso.

Este peculiar concurso se celebra este año por cuarta vez, organizado por el dueño de un obrador local de sobaos (Sobaos Escojo), Carlos Cobo.

La cita sirve para poner en el mapa el producto local y la leche de Cantabria, tal y como se ha destacado durante el evento, en el que se han regalado sobaos a los asistentes.

Además, la solidaridad no ha faltado en este concurso ya que se ha subastado a favor de la asociación Unidos por un Reto un babero como el que han usado los participantes, firmado por el ganador, que se ha llevado un chico por más de 300 euros destinados también a una investigación médica. EFE

