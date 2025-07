Koldo tuvo colaboradores para grabar una comida de personas relacionadas con el PSOE: "En Pamplona se ha hecho todo mal"

22/04/2024 El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, comparece en la Comisión del Senado sobre la investigación de las mascarillas durante el COVID-19, a 22 de abril de 2024, en Madrid (España). Las comparecencias en la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia han arrancado hoy en el Congreso y en el Senado. Como todos los comparecientes, el exasesor de Ábalos está obligado a presentarse ante la comisión, pero no tiene obligación de responder a los grupos parlamentarios al estar investigado por la Audiencia Nacional. Koldo también ha comparecido con otros posibles casos de corrupción, derivados de la trama investigada en la Operación Delorme. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El exasesor ministerial Koldo García contó con un hombre y una mujer para grabar de forma encubierta una comida de personas relacionadas con el PSOE en la que se criticó que la agrupación socialista de Pamplona lo había "hecho todo mal", según le detallaron.

Los colaboradores no estaban en esa mesa pero sí en el mismo establecimiento, donde oyeron y grabaron durante una hora lo que decían esas personas antes de contárselo al propio García, que también grabó el encuentro en el que le explicaron lo que había pasado en la comida, tal y como puede escucharse en un audio del sumario del 'caso Koldo' al que ha tenido acceso Europa Press.

Y tras hablar con ellos, el propio García llamó a otra persona para contarle que "el tono de voz que utilizaban" quienes participaron en la comida "era de crítica y faltoso hacia María y Santi, según lo interpretan" los colaboradores.

Unas críticas que podrían ir dirigidas a la actual presidenta de Navarra, María Chivite, y al exdirigente socialista Santos Cerdán, ya que le trasladaron a García que iban dirigidas contra el PSOE navarro.

El exasesor les preguntó si los comensales criticaban "a Santos y a María" si "lo estaban haciendo mal", a lo que los colaboradores le dijeron que hablaban de que "todo se ha hecho mal, desde el principio hasta ahora" en "la agrupación de aquí, a lo de Pamplona".

Además, en el establecimiento había una televisión en la que salió una noticia sobre Pedro Sánchez a la que algunos de los comensales reaccionaron con risas, según le contaron.

"En la televisión hablaban de Pedro Sánchez, todo el mundo miraba por la noticia y ellos levantaron la cabeza y se han mirado el uno al otro y se reían como que 'joder, ala, a tomar por culo', una cosa así", le relataron los colaboradores.

EL CORREO "DE SUSANA"

Según le transmitieron, en la comida estaban "Guzmán" y "Javier", además de precisarle que "mucho no se escuchaba" porque había "mucho ruido" y hablaban "muy por debajo".

Y le precisaron que una de las cosas de las que conversaban era del "correo personal de Susana", a lo que García preguntó si la de Zaragoza o la de Andalucía, pero no supieron aclararle. Tampoco supieron a quién se referían cuando escucharon decir que iban a "tumbar" a alguien.

"Yo estaba más relajada", admitió la mujer colaboradora, "porque a mí la cara no me la veía el hombre ese, que yo pensaba que me conocía". "Y el que estaba de espalda mío era el que yo más escuchaba, y escuchaba lo que contestaba, no lo que preguntaba el otro", añadió.

"UN TAL PATXI"

Acto seguido, los colaboradores le comentaron que "hablaban de dinero" y que uno de los comensales iba a hablar con "un tal Patxi, a ver si este lo entiende o no". "Si no, voy a ir yo. Algo con cuatro, cuatrocientos o cuarenta", agregaron.

"No te preocupes, ya lo entenderá Santi lo que es", le respondió García, que les insistió varias veces con que quería cualquier detalle, aunque no lo que habían comido: "Eso no me interesa".

Asimismo, le dijeron que uno de ellos comentó que iba a ir "el domingo a Madrid" al "Comité Federal" del PSOE, donde iba a "dejar claro" algo.

García les consultó si habían escuchado con quién se iba a reunir Javier, si "con Susana" o con "Eduardo Madina", a lo que le contestaron que no habían oído esos nombres.

INSTRUCCIONES PARA GRABAR

El exasesor del exministro José Luis Ábalos les pidió que con tranquilidad y despacio le contaran cualquier "detalle" que recordaran, porque "todo viene bien". "Esto es para mí y para Santi", aseguró.

Además, en otros audios del sumario a los que también ha tenido acceso esta agencia de noticias se puede escuchara a García enseñar a algún colaborador a utilizar una grabadora.

"Y ya está empezando a grabar, ¿vale? Esto es el micro, o sea, tiene que estar... Cuando veas que está corriendo ahí, ello sigue grabando, ¿vale? Y tú lo tienes que dejar así, porque esto por aquí es donde se escucha, y cuando quieras parar le vuelves a dar aquí", le explica.