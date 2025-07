CCOO llama a "bajar el diapasón" en el debate del euskera y cree que deben "convivir derechos lingüísticos y laborales"

El secretario general de CCOO Euskadi, Santi Martínez, ha realizado este viernes un llamamiento a "bajar el diapasón" en el debate del euskera y ha abogado por favorecer la "convivencia de los derechos lingüísticos y laborales".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Martínez ha señalado que "convendría rebajar el tono del debate en torno a este tema". "Porque decir que hay una ofensiva judicial contra el euskera, es como si yo digo que existe una prevaricación concertada de determinadas administraciones para incumplir el decreto de perfiles lingüísticos, que es una norma vasca. Creo que tenemos que bajar el diapasón", ha insistido.

Tal como ha subrayado, su sindicato aboga por "una política que trata de hacer convivir los derechos lingüísticos con los derechos laborales". El dirigente sindical ha recordado que, en la última sentencia que les da la razón, "dos trabajadoras de residencias en Gipuzkoa con más de 20 años de contratos temporales que trabajan en euskera con sus residentes, quedan fuera de una OPE porque no tienen el B2 y no han tenido las facilidades para adquirirlo".

Santi Martínez ha recordado que el recurso que presentaron en este caso fue por que entendían "que era injusto que estas dos trabajadoras que trabajan en euskera se queden fuera de la OPE por no tener un B2, cuando la Diputación de Gipuzkoa marca que el índice de obligado cumplimiento es del 63%".

En este sentido, ha subrayado que ha sido la Diputación de Gipuzkoa la que "ha perfilado el 100%", en lugar que ese 63%, "cuando el nivel de petición de uso en euskera del servicio de residencias alcanza, en el mejor de los casos, el 30%". "Esta foto yo creo que es muy sintomática de qué medida estamos ante el incumplimiento de un decreto de perfiles", ha indicado.

El líder de CCOO Euskadi ha admitido que se parte de una "minimización del uso del euskera", que reconoce "todo el mundo". En este sentido, ha afirmado que se puede "partir o seguir con el aprendizaje gratuito en los euskaltegis para facilitar el aprendizaje a las personas que están en las subcontratas". "Esa es la foto que nos indica que podemos obtener pistas para ir hacia un escenario de racionalidad en este contexto", ha dicho.

PROPUESTAS DE PNV Y DE EH BILDU

En cuanto a la Proposición de Ley presentada por el PNV en el Parlamento Vasco para blindar el euskera en los procesos selectivos públicos, ha manifestado que, con ella, las citadas dos trabajadores de residencias euskaldunes que no podían acreditar el B2 académico, "quedarían desprotegidas" porque lo que plantea "es oficializar el margen de discrecionalidad de la Administración".

Por su parte, sobre la propuesta de EH Bildu de "perfilar el 100% y poner alguna excepción en algún caso", cree que, tal como la propia formación soberanista admitió, se han basado en otros territorios como Galicia, Cataluña o País Valenciano.

"Y yo creo que aquí, respetando la legítima aspiración de Bildu por llegar a una sociedad plenamente euskaldun, hay que buscar un anclaje con la realidad, que no existe. Porque nosotras, a nivel sociolingüístico, no somos ni Galicia, no somos ni Cataluña, ni somos como el País Valenciá. Eso lo reconoce todo el mundo en este país", ha aseverado.

HUELGAS

Por otro lado, preguntado por si las huelgas son las mejores herramientas para llegar a la mesa de negociación en el mejor punto de partida, el responsable sindical ha declarado que "si se usa como herramienta", está en esa tesis.

"Otra cosa es que la huelga se use como un fin en sí mismo, como una forma pro-afiliativa de agrupar gente en torno a una organización sindical y en torno a una especie de dopaje de la huelga a través de la caja de resistencia, que te permite ubicarte en otro lugar en una negociación", ha señalado en alusión a ELA.

Por ello, ha explicado que CCOO Euskadi entiende que los procesos de movilización son "importantes" y se complementan con un proceso de negociación que "solucione las cosas que te han llevado a ponerte en huelga". "Una huelga permanente no es el mejor resultado para la clase trabajadora", ha concluido.