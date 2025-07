Cabildo de Lanzarote suspende el pleno de julio por una moción del PP que pedía declarar a Sánchez persona "non grata"

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort (CC), ha suspendido este viernes el pleno ordinario de julio tras una situación derivada a raíz de una moción del Partido Popular (PP) en la que se pedía declarar a Pedro Sánchez persona "non grata".

Betancort, que gobierna en coalición con el PP, ha explicado en una rueda de prensa posterior a la suspensión del pleno, que esta decisión se ha adoptado "acorde a la solicitud de un informe jurídico".

En este sentido, expuso que entre las mociones presentadas para este pleno el PP había registrado, entre otros, la retirada de la Cruz de la Plaza de las Palmas y una que era "declarar a Pedro Sánchez persona non grata".

Añadió que él como presidente, conforme a esos registros de entrada, los pasa a la Secretaría y se hace el orden del día, mientras el PSOE, una vez sabe lo que conforma el orden del día, presenta un registro de entrada en el que solicita la retirada de la moción del PP en la que pedía declarar persona "non grata" a Sánchez, al tiempo que advierten "de manera expresa que recurrirá a acciones legales que le asistan en defensa" de la legalidad.

Ante esta situación Betancort, expuso, que "lejos de cuestiones políticas, lo que hace es una providencia al secretario en el que diga que se haga un informe jurídico acorde a derecho para conforme a una moción que en este momento tiene un partido político, sin entrar a valorar el contenido".

Ese informe del secretario se conoció este jueves y recoge que "la declaración de persona no grata contra el presidente del gobierno, a la vista de que no es una competencia del cabildo, estaría viciada de nulidad" de pleno derecho, por lo que se celebra una reunión del grupo de gobierno donde acuden los consejeros del Partido Popular y se acuerda trasladar el informe del secretario a una junta de portavoces que decide "no incorporar" la moción al orden del día del pleno y es como convoca el pleno.

Sin embargo, sobre las 21.00 horas, el Cabildo de Lanzarote recibe un registro de entrada donde "se advierte al presidente de que si no se debate la moción y no se atiende al punto uno del secretario estaría incurriendo también en una responsabilidad penal".

Por ello, Betancort solicita otra providencia al secretario pidiendo que, "independientemente de no entrar en el fondo, porque le "preocupa muy poco el fondo", conforme a derecho, "exprima un poco más el informe jurídico, cómo tiene que actuar el presidente para no tentar contra" los derechos de uno ni otro, viéndose obligado a suspender el pleno.

Asimismo subrayó que "siempre" permite debatir, para apuntar que se está en una situación de "no tener una formación política" con mayorías en las instituciones y hay que estar "dirimiendo un informe jurídico" que se espera esté en una "semana, diez días".