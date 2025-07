Vox se querella contra una diputada de Podemos Murcia que entregó a Antelo (Vox) un capirote del Ku Klux Klan

El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha anunciado que la formación ha presentado una querella contra la diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín "por las graves difamaciones y por las imputaciones de delitos que ha vertido contra Vox".

Además, su Grupo Parlamentario en la Asamblea ha registrado una propuesta para que sea sancionada por un "grave incumplimiento del reglamento que debe garantizar el funcionamiento de la Cámara autonómica", según han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

Cabe recordar que, este pasado miércoles durante la sesión plenaria de debate y votación del Proyecto de Ley de Presupuestos la portavoz de Podemos-IU-AV en el parlamento autonómico, María Marín, colocó sobre la mesa Antelo un capirote blanco similar a los que usa el Ku Klux Klan.

Marín fue llamada al orden hasta en dos ocasiones por la presidenta de la cámara parlamentaria, Visitación Martínez, quien ordenó a los servicios de la Asamblea retirar el capirote e instó a la diputada a volver a su escaño.

Asimismo, Antelo pidió a Marín que dijera en voz alta y con el micrófono unas palabras que le dirigió en primera persona. "Haga el favor, coja el micrófono y dígalo en voz alta para ponerle a usted una querella", señaló.

"Ya lo dijimos: todos aquellos que difamen de manera grave y todos aquellos que imputen delitos a Vox tendrán que responder delante de un juez", ha añadido Antelo quien ha afirmado que "la izquierda y la extrema izquierda están completamente desesperadas ante el auge de Vox, que ya es segunda fuerza política, según muchas encuestas".

Antelo ha asegurado que, "aunque en Vox no creemos en las encuestas, ese crecimiento es cada vez más palpable en la calle. Vox sigue ganando terreno electoral, y lo hacemos con paso firme. Venimos a dar un cambio total y absoluto a las políticas de la Región de Murcia y de toda España", ha concluido.

NO LE PREOCUPA "EN ABSOLUTO"

Por su parte, la diputada de Podemos ha asegurado que no le preocupa "en absoluto" la querella y la propuesta de sanción en la Asamblea Regional.

"Los diputados no solo tenemos inmunidad parlamentaria para decir lo que consideremos oportuno, sino que tampoco he dicho nada que no sea verdad", ha explicado, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

Para ella, Antelo, "es el primer responsable después de esa visita al pueblo que solo sirvió para echar más gasolina en el fuego". "Por lo tanto, desde Podemos, si Vox quiere ir a juicio, no tenemos ningún problema, porque son ellos los que saldrían imputados por cosas muy graves", ha asegurado.

Marín ha insistido en que lo sucedido en Torre Pacheco fueron "linchamientos racistas como los del Ku Klux Klan y Vox es responsable. Lo voy a decir donde haga falta y vamos a seguir llamando a las cosas por su nombre", ha concluido.