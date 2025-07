Podemos ve necesaria "una izquierda fuerte" para evitar a PP y Vox y considera personal la propuesta de Rufián

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que es necesaria "una izquierda fuerte" para "evitar que venga el PP y Vox", y ha considerado personal la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre conformar una alianza de izquierdas plurinacional de cara a las elecciones generales.

Así lo ha dicho en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, en la que ha cargado contra el PSOE por ser "el único partido progresista" que ha "facilitado un gobierno de derechas" y en la que ha señalado que las alianzas en la izquierda "van a caer por su propio peso" si se recupera la "fuerza y capacidad para transformar".

Preguntada por la propuesta de Rufián, Montero ha dicho no sentirse interpelada porque en estos años "el dique de contención" al fascismo han sido "las feministas y la izquierda", mientras que el Gobierno se preocupaba más por "acabar con su izquierda" y con quienes "molestaban a los amigos de 40 y 50 del presidente".

Tras ser insistida sobre este asunto, ha enmarcado la propuesta en "una cosa que piensa Gabriel" porque "su propio partido, ERC, ha dicho que no está de acuerdo". Además, ha detallado que nadie se ha puesto en contacto con Podemos ni le han hecho ninguna propuesta en concreto.

"Yo creo que las alianzas tienen que ser amplias, siempre la izquierda ha apostado por ello, de hecho fíjese que Podemos impulsó, en contra también del Partido Socialista, la alianza más poderosa que ha permitido los grandes avances en derechos que es esa alianza progresista, plurinacional y democrática que fundamentalmente conformábamos Bildu, ERC y Podemos", ha recordado.

A renglón seguido, la eurodiputada de la formación morada ha augurado que si la izquierda recupera la senda de transformación de la pasada legislatura, donde se sacaron adelante leyes como la del tope al gas o la ley trans, "las alianzas van a caer por su propio peso de una manera o de otra".

"Precisamente la tarea que tenemos es, para evitar que venga el PP y el Vox y la extrema derecha y los fascistas que promueven el terrorismo racista de extrema derecha como en Torre Pacheco, necesitamos una izquierda fuerte y un feminismo fuerte en este país y el problema que estamos viviendo yo creo que es de colapso del bipartidismo", ha afirmado.

"LO HONESTO NO ES DIMITIR, ES NO MENTIR"

Montero también se ha referido a la dimisión de la dirigente del PP Noelia Núñez tras admitir que mintió en su currículum, asegurando que demuestra el "clasismo del bipartidismo" y que lo honesto es política "no es dimitir", sino más bien "no mentir".

"Yo creo que este no es un problema de si tienes o no estudios, porque ni tener estudios te hace más valioso para representar a tus vecinos y vecinas, ni no tenerlos te hace menos", ha señalado, lamentando que se traslade la idea de que quien no tiene estudios superiores "no vale" o "no es suficiente" para meterse en política, mientras hay "señores con traje y corbata" con "muchos estudios" que roban "a la gente a manos llenas".

En esa línea, ha reivindicado a figuras como Marcelino Camacho, "que era fresador", y ha lamentado que se haya hecho creer a personas como él que "mejor no se metan en política" porque su formación no es suficiente. Además, ha cargado contra quienes "echan en cara" a los demás sus estudios, cuando "al final nunca han necesitado el esfuerzo ni la preparación".

"La señora Ayuso, y también Noelia Núñez, es gente que al final le ha bastado con estar bien rodeada y con saber mentir muy bien y no tener ningún escrúpulo para mentir hasta, eso sí, que te pillan. Pero eso no es honestidad, eso es querer cerrar un escándalo mediático cuando ya te han pillado después de haber estado durante mucho tiempo mintiendo sin ningún tipo de escrúpulos", ha zanjado.