PNV dice a Sánchez que no se alarga una legislatura para que siga "durmiendo en Moncloa" sino que debe "durar para algo"

22/06/2024 El portavoz de la formación nacionalista en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, a su llegada a la toma de posesión de Imanol Pradales de su nuevo cargo como lehendakari, en la Casa de Juntas de Gernika, a 22 de junio de 2024, en Gernika-Lumo, Vizcaya, País Vasco (España). El jeltzale Imanol Pradales toma posesión de su nuevo cargo como lehendakari tras el acuerdo programático de coalición alcanzado por el PNV y el PSE-EE, firmado el pasado 19 de junio. POLITICA Iñaki Berasaluce - Europa Press

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco y miembro del EBB, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se debe ganar "de nuevo" la confianza de los que han sido sus socios en base a "proyecto concretos" porque "no se alarga una legislatura para que siga durmiendo en Moncloa", sino que debe "durar para algo". "Aguantar por aguantar no es viable", ha remarcado.

En una entrevista Onda Vasca, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale ha considerado, sobre la situación política en el Estado, que hay una "mayoría en el no" y un grupo de formaciones que "están bloqueando la legislatura". Por lo tanto, lo que quiere decir es que hay "una minoría en el Gobierno" y hay "una situación de bloqueo".

Díez Antxustegi ha señalado que el Ejecutivo de Sánchez está teniendo "serias dificultades" para contar con los votos necesarios "para sacar adelante las leyes y convalidar los decretos"

Por ello, según ha apuntado, lo que le están reivindicando durante las últimas semanas es que tiene que "articular la mayoría en base a proyectos concretos" y debe "ganarse de nuevo la confianza de quienes han sido sus socios durante esta legislatura y convencerles de que queda legislatura".

LEGISLATURA

A su juicio, la legislatura "no puede durar porque sí". "No puede consistir en aguantar por aguantar, tendrá que tener proyectos concretos, tendrá que articularlos en base a un presupuesto, a determinadas leyes, a determinadas medidas que quiera sacar adelante. Aguantar por aguantar no es viable", ha manifestado.

En este sentido, ha reiterado que tiene que convencer a sus socios "de que la legislatura tiene que durar para algo". En todo caso, ha apuntado que, si alguien es "capaz de aguantar" ese es Pedro Sánchez, que ha demostrado que ha sido capaz de resistir "en numerosas ocasiones y muy difíciles", aunque no sabe "si alguna tan complicada como la que se encuentra en este momento".

No obstante, ha reiterado en que la clave está en que "aguantar por aguantar no es viable" y debe hacerlo "en base a proyectos concretos" como puede ser un presupuesto.

"Pero para aprobar el presupuesto, primero, lo tienes que presentar, y es que han incumplido lo que establece la propia Constitución, es que el Gobierno no ha llevado el presupuesto al Congreso. Por lo tanto, de esa manera no se va a poder aprobar", ha manifestado.

Por ello, cree que Sánchez tendrá que explicar primero qué proyecto tiene "de aquí a que acabe la legislatura". "Y si quiere durar, tendrá que hacerlo en base a algo, en base a cosas concretas, porque aguantarle por aguantarle tampoco tiene mucho sentido, para que él pueda seguir durmiendo en Moncloa no se alarga una legislatura", ha remarcado.

En relación al clima político en el Estado tras los supuestos casos de corrupción que presuntamente afectan a excargos del PSOE y al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, Joseba Díez Antxustegi ha indicado que muchas veces "sienten bochorno" al ver "la realidad que está sucediendo en Madrid".

"Corrupción en el Gobierno, corrupción en el partido de la oposición con respecto a la etapa de gobierno anterior, y tú más, insultos, mentiras, falseando currículum, bueno, algo realmente lamentable. Pero más allá de toda esta situación de corrupción, el clima político que se vive en el Congreso de los Diputados es realmente irrespirable, es insoportable", ha manifestado.

CLIMA DISTINTO EN EUSKADI

El portavoz parlamentario del PNV ha señalado que los debates que se producen en el Congreso de los Diputados son "realmente bochornosos" y el nivel es "realmente muy bajo". Frente a ello, ha puesto en valor la situación política en Euskadi, que, pese a las "diferencias" entre partidos, hay debates de fondo y se contrastan propuestas.

Por ello, ha indicado que van a seguir trabajando porque ese "clima distinto" que existe en Euskadi se siga manteniendo. En este sentido, ha aludido a una entrevista al diputado de Sumar en Euskadi, Lander Martínez, que "decía que quería importar a Euskadi el clima de Madrid" porque el ambiente político "le parecía demasiado aburrido".

"No lo comparto en absoluto. A lo mejor al partido de Yolanda Díaz le interesaría más, le iría mejor, si en Euskadi tuviéramos un clima de ruido, de insultos, ese clima irrespirable que se respira en Madrid, pero creo que a la política vasca no le iría mejor", ha manifestado.

Por ello, ha defendido "aislarse" frente a quienes "quieren importar a Euskadi esa forma de hacer política madrileña". "Y si dicen que nuestra política es aburrida, pues que sea aburrida, pero vamos a seguir haciendo propuestas, política en positivo, seria, rigurosa, en base a propuestas y no a ruido y descalificaciones porque esa, a lo mejor es la forma de hacer política de Yolanda Díaz, pero no es la forma de hacer política del PNV", ha apuntado.

A su juicio, tener propuestas y proyectos diferentes no tiene que llevar "al insulto" y cree que se ve en el Parlamento, por ejemplo, con las posturas de PNV y EH Bildu.

"Tenemos proyectos de país muy distintos, tenemos posiciones muy diferentes, confrontamos mucho y contrastamos los modelos permanentemente, pero eso no nos tiene que llevar a la descalificación y tenemos que ser lo suficientemente maduros como para mantener un debate de fondo sobre los proyectos políticos de cada uno y sobre el futuro que consideramos para este país sin entrar", ha añadido.

A su juicio, eso, "a lo mejor en Madrid es muy mediático", pero creo que en Euskadi no tendría éxito porque a la ciudadanía vasca "no le gusta esa forma de hacer política".