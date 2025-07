Díaz coincide con el PNV al ver una "mayoría destructiva", aunque defiende que el Ejecutivo puede seguir gobernando

23/07/2025 La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz durante el acto 'Alianzas y acciones ante el genocidio en Palestina', en la Casa Árabe de Madrid, a 23 de julio de 2025, en Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha coincidido con el PNV y aprecia que en el Congreso existe "mayoría destructiva" que busca golpear al Ejecutivo, si bien ha defendido que la coalición puede seguir gobernando y que consiguen sacar iniciativas adelante con "los mimbres que tienen".

También ha desgranado que la postura del socio minoritario de la coalición es que el Gobierno debe presentar Presupuestos Generales del Estado para 2026, dado que es su obligación.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Díaz ha respaldado la reflexión del presidente del PNV, Aitor Esteban, quien alertaba de que se estaba conformando una "mayoría negativa" en el Congreso a raíz del rechazo al decreto antiapagones este martes con los vogtos de PP, Vox, Junts, Podemos, BNG, UPN e incluso el diputado de Chunta .

Bajo su criterio, desde que se abordó el debate sobre la reforma laboral existe ese riesgo, dado que el "ruido" se ha instalado en la política, y ha apuntado que es compatible el diagnóstico del PNV, pues para ella es una "evidencia", y el hecho de que el Ejecutivo puede gobernar y sacar adelante el 85% de sus propuestas normativas.

"¿Votar en contra de la revalorización de las pensiones, votar en contra para golpear a los ciudadanos pensando que se le hace daño al Gobierno es una manera de hacer política? ¿Es una mayoría destructiva? Yo creo que sí", ha remachado la también titular de Trabajo.

CRITICA LA "POLÍTICA EN NEGATIVO" SOLO PARA GOLPEAR AL GOBIERNO

De vuelta al decreto antiapagones, Díaz ha indicado que puede entender pero no comparte el rechazo de los grupos que votaron en contra. Así, ha concedido que se puede pensar en que el texto del Ejecutivo es insuficiente, pero que enfatizado que se debería facilitar la convalidación y mejorar luego la norma en el Congreso, en alusión a grupos como Podemos y BNG.

Por tanto, Díaz ha recriminado la "política en negativo" que hacen formaciones al tumbar normas beneficiosas para la gente, como era el caso, cuando a su juicio se debe abrir paso una política que dé "esperanza"

Por otro lado, se ha cuestionado qué le sucedería al país si gobernara PP junto a Vox, para defender que pese a las dificultades el Ejecutivo de coalición está gobernando a favor de la gente. Eso sí, ha admitido que pese a la buena gestión y los datos económicos positivos, no están siendo capaces de movilizar a la ciudadanía progresista.

EVITA POLEMIZAR CON EL DIPUTADO DE CHUNTA

Cuestionada por el voto en contra al mencionado decreto antiapagones del diputado de Chunta Aragonesista adscrito a Sumar, Jorge Pueyo, y sus palabras contradiciéndola al sostener que ya tenía decidido su rechazo a la medida antes de que se supiera que iba a decaer y no después, Díaz no ha querido ahondar en más polémicas. Así, ha explicado que comentó que el parlamentario había pedido votar en contra cuando ya estaba claro que no iba a ser aprobado porque era la información que disponía en ese momento.

Aparte, ha reivindicado que Sumar está demostrando que es el "alma del Gobierno" y que sin su presencia en el Ejecutivo no habría "reforma laboral, ni salario mínimo, ni reducción de jornada, ni Estatuto del Becario".

La vicepresidenta ha vuelto a destacar que Sumar fue clave para revalidar el gobierno progresista y que es necesario fortalecer una "herramienta" que concite los "entusiasmos" del electorado progresista para movilizarlo, pues ahora está "desanimado" y "deprimido".

A su vez, ha desgranado que existe una disputa por la democracia en la actualidad y que al avance reaccionario ya no se le vence con la estrategia de apelar meramente a "que viene el lobo".

MENTIR EN POLÍTICA "NO ES CORRECTO"

Finalmente ha sido cuestionada de forma implícita por la dimisión de la exdirigente popular Noelia Núñez tras la polémica por las diferentes versiones de su currículum.

Díaz ha manifestado que "mentir" no es "correcto" en política y ha desgranado que le "parece horrible" que a tenor de esta polémica se haya abierto el debate de su un diputado tiene que tener una licenciatura para dedicarse al servicio público. Es más, ha defendido que hay "magníficos diputados" y que le encantaría que el país tuviera una limpiadora o un albañil de ministros.