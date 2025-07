15/03/2025 Podemos Euskadi exige a los ayuntamientos vascos que pongan fin al maltrato animal en las fiestas. Podemos Euskadi exige a los ayuntamientos vascos que no incluyan en los actos festivos cualquier evento que implique maltrato animal, y afirma que "tradiciones como las vaquillas, sokamuturras, cargas de bueyes o tauromaquia son actos de crueldad normalizada" en Euskadi que, a su juicio, deben desaparecer. POLITICA PODEMOS

Podemos Euskadi exige a los ayuntamientos vascos que no incluyan en los actos festivos cualquier evento que implique maltrato animal, y afirma que "tradiciones como las vaquillas, sokamuturras, cargas de bueyes o tauromaquia son actos de crueldad normalizada" en Euskadi que, a su juicio, deben desaparecer.

En un comunicado, la formación morada denuncia que aún persisten en numerosos municipios vascos prácticas festivas que implican "un claro maltrato animal" y ha puesto como ejemplos las vaquillas, sokamuturras, cargas de bueyes o tauromaquia, que "son actos de crueldad normalizada que contradicen los valores de una sociedad que ha avanzado en sensibilidad, ética y respeto hacia los seres vivos".

En este sentido, ha denunciado que, "a día de hoy, municipios vascos como Donostia, Bilbao, Hernani, Azpeitia y Durango, entre otros, siguen perpetuando espectáculos donde el dolor animal se convierte en entretenimiento".

A su juicio, "esta realidad no solo es anacrónica, sino profundamente injusta". "La cultura no puede ser excusa para la violencia. La tradición no puede ser refugio para la tortura. Acabar con el maltrato animal es un sentir que comparte de forma mayoritaria la sociedad vasca, que ha dejado claro que no necesita del sufrimiento animal en las celebraciones festivas", ha añadido.

Podemos Euskadi ha señalado que "algunos pueblos se han hecho eco de este sentir mayoritario a nivel social" y han optado por eliminar estos festejos, "demostrando que es posible mantener vivas nuestras raíces sin recurrir a la violencia".

Asimismo, ha recordado que más de 715.000 personas firmaron en febrero una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que la tauromaquia "deje de ser considerada Patrimonio Cultural como un paso previo a su abolición total". Por eso, Podemos Euskadi exige erradicar de las fiestas vascas cualquier tipo de acto que implique maltrato animal.

DEBATE EN SAN SEBASTIÁN

La formación morada ha recordado que el pleno del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián debate este jueves una moción de su portavoz municipal, Víctor Lasa, para declarar a la capital guipuzcoana "ciudad libre de tortura animal", y poner fin así a las corridas de toros en Illumbe. "Es algo que pide la ciudadanía donostiarra de forma generalizada, ya que los festejos taurinos cuentan con el rechazo del 71% de los y las donostiarras", ha apuntado.

Podemos ha subrayado que el alcalde de la capital guipuzcoana, Eneko Goia, ha aludido en más de una ocasión a la legislación vigente "para justificar que se sigan organizando corridas de toros". Ante el argumento de que la tauromaquia está amparada por la ley estatal, Lasa es tajante: "La ley protege la tauromaquia, sí, por desgracia aún es así porque así lo quiso el PSOE, pero en ningún lugar obliga a un ayuntamiento a organizarla ni a destinar espacios públicos a ello".

El portavoz de la formación morada donostiarra ha destacado que "muchas ciudades del Estado, como A Coruña, Gijón, Palma de Mallorca o Barcelona, han demostrado que se puede dejar atrás este tipo de espectáculos sin vulnerar ninguna ley".

"Legalidad no significa obligación. La tortura no es cultura. Ni en fiestas ni en ningún otro contexto. Reclamamos un modelo festivo libre de violencia, donde la alegría no se construya sobre el dolor ajeno. Porque proteger a los animales no es una opción, es una obligación ética. Podemos Euskadi seguirá trabajando para construir una Euskadi libre de maltrato animal", ha concluido.