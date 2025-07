Feijóo pide que el caso Montoro se investigue y subraya que nunca ha nombrado a nadie que esté imputado por corrupción

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que el caso Montoro "se investigue hasta el final" y ha asegurado que la exigencia debe ser mayor cuando las sospechas por corrupción afectan a alguien relacionado con el partido político al que perteneces.

Así lo ha señalado en una entrevista con 'La Voz de Galicia', recogida por Europa Press, en la que defiende que en sus 30 años de servicio público no ha nombrado "a nadie" que esté metido en un supuesto caso de corrupción.

"Las personas que yo he nombrado durante 30 años en mis puestos, desde el Servicio de Salud hasta el último, de presidente de la Xunta de Galicia, yo no he nombrado a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción", ha afirmado.

En este sentido, remarca que "no puede haber dos varas de medir para la corrupción" y que el tratamiento que se debe dar a la corrupción debe ser igual "afecte a quien afecte las sospechas".

ALBERTO NADAL

Preguntado por Alberto Nadal, que desde el Congreso Nacional del Partido Popular de principios de julio está situado al frente del área económica del partido y que fue secretario de Estado con Cristóbal Montoro, Feijóo defiende que no tiene relación con esta supuesta corrupción.

"Si hubiese alguna persona sospechosa de algo y que la explicación que me da no me convence, dejaría de trabajar con él. Pero a la persona a la que usted se refiere es que ni estaba ni tenía ninguna responsabilidad en los hechos que están siendo investigados", ha afirmado Feijóo.

En este sentido ha explicado que cuando los hechos que se están investigando se producen, Nadal estaba en el Ministerio de Industria.

Estas palabras han sido las primeras declaraciones públicas que ha realizado Feijóo tras conocerse la imputación al exministro Cristóbal Montoro por favorecer a gasistas desde el Ministerio de Hacienda. El pasado viernes, el líder popular insistía en que "lo que haya que investigar, que se investigue".

"Mi criterio acerca de la corrupción es muy claro y no cambia con independencia de a quién afecte. Yo no hablaré ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios", afirmó en un mensaje en la red social X.