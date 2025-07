Andueza dice que "no hay ningún vínculo" del PSE-EE con el 'caso Cerdán' y pone "la mano en el fuego" por sus compañeros

10/05/2025 El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO AMAYA DIAZ-EMPARANZA

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, afirma que "no hay ningún vínculo" del PSE-EE con el 'caso Cerdán', asegura que pone "la mano en el fuego" por "todos" sus compañeros de partido en Euskadi y dice estar "perfectamente tranquilo".

En una entrevista al diario 'El Correo', recogida por Europa Press, Andueza dice sentirse "tremendamente sorprendido" por el 'caso Cerdán', asegura que nunca sospechó nada del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión por su presunta participación en una trama de cobro de comisiones, y descarta "absolutamente" cualquier tipo de vínculo del PSE-EE con la presunta trama corrupta.

"Si por algo hemos destacado en este partido es por la seriedad, el rigor, la honestidad y la ejemplaridad en el servicios público", afirma, para añadir que está "perfectamente tranquilo". "Pongo la mano en el fuego por todos ellos", asegura en relación a sus compañeros del PSE-EE, para insistir en que también lo hace por el secretario de Organización de los socialistas vascos, Miguel Ángel Morales, que sale mencionado en los audios de Koldo García.

En este caso, afirma que "eso está aclarado" y que Morales "sale en varias ocasiones por la gestión que hizo en su día con la presidenta de Adif para que recibiera a la entonces alcaldesa de Pasaia para abordar un problema que tenían sobre unas obras de Renfe".

Preguntado por si habría dimitido de estar en el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que es "una decisión muy personal" y considera que, en este tipo de circunstancias, "conviene no precipitarse y mantener la serenidad".

Según asegura, Sánchez "está cumpliendo con su obligación, que es intentar agotar la legislatura y tomar decisiones según la información que va teniendo". En esa línea, destaca que "se ha visto que en cuanto ha tenido noticias" el presidente del Gobierno "ha intervenido".

En relación a la negativa de Pedro Sánchez de no someterse a una cuestión de confianza, Andueza dice que "la confianza se labra día a día y la interlocución con los socios está siendo constante". "Son ellos mismos los primeros que reconocen en privado que en estos momentos no serían beneficiosas unas elecciones generales".

En cuanto a qué tiene que hacer el Gobierno de Sánchez para recobrar la confianza del PNV en concreto, Andueza dice que debe "seguir hablando y seguir trabajando" porque "la confianza no está en los discursos, sino en los hechos".

El líder del PSE-EE dice no ver al PNV "pegando un viraje" para apoyar a un PP que "vino a vender un giro hacia la moderación y ha traído todo lo contrario, un volantazo hacia la extrema derecha". En el caso de que ocurriera, asegura que en el PSE-EE serán "fieles a su palabra" en Euskadi, donde, según recuerda, tienen "un acuerdo de gobierno que finaliza en 2028". "Mientras la hoja de ruta siga siendo esa, será muy difícil que el PSE-EE se descabalgue de la coalición", afirma.

TRANSFERENCIAS

Por otro lado, asegura que desde el Gobierno de Sánchez "se está haciendo todo lo posible para cumplir" el calendario acordado para Euskadi y "materializar las transferencias" pero que hay que "ser conscientes de que muchas veces la voluntad política, pese a estar sobradamente demostrada por parte del presidente, no es la única cuestión que entra el juego".

En ese sentido, defiende que "hay que hacer las cosas bien y con garantías jurídicas porque hay algunos que están deseando interponer un recurso contra cualquier traspaso".

Tras reconocer que hay "dificultades en el Ministerio de Trabajo" para avanzar en las transferencias de la Seguridad Social sobre la prestación por desempleo y el subsidio una vez agotado el paro, no cree que Yolanda Díaz 'per se' tenga "una voluntad de no hacer cumplir ese traspaso". A su entender, la titular de Trabajo "verá determinadas complicaciones para que esto no vaya a la velocidad que debería".

Respecto a la negociación para la reforma del Estatuto, Andueza dice que está "muy parada" y que hay que tener "muy claro que el objetivo debe ser blindar todos los derechos sociales que hemos conquistado y garantizar la pluralidad y diversidad de este país".