Activistas convocan una cacerolada frente a la sede de la UE en España para denunciar la situación en Gaza

La activista palestina Jaldia Abubakra ha participado este domingo una cacerolada en Madrid frente a la sede de la Representación de la Comisión Europea en España para denunciar la situación humanitaria en Gaza. "Esta es una respuesta a una llamada que ha salido de la Franja de Gaza, una acción global contra la hambruna intencionada y deliberada que se está practicando contra dos millones de personas", ha explicado.

Abubakra ha criticado duramente la inacción de la Unión Europea ante la crisis humanitaria, señalando que "hace dos semanas hubo una declaración de que iban a hacer entrar ayuda humanitaria en Gaza y luego ha resultado que ha sido falso". La activista ha denunciado que se está "dando tiempo al sionista israelí a seguir asesinando a la gente en las colas del hambre" mientras la UE "no está tomando medidas, ni sancionando, ni haciendo nada".

En sus declaraciones, la activista ha exigido acciones concretas tanto a la Unión Europea como al Gobierno español, destacando que "llevamos 21 meses de genocidio, de bombardeo en vivo y en directo, donde no queda ni un lugar seguro en la franja de Gaza". Ha subrayado que "han destruido el 80% de los edificios, no hay ambulancias, no hay electricidad, no hay alimentos" y ya son más de 70 las personas fallecidas por hambruna.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/auth?v=996500&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1Nzk3IiwiZXhwIjoxNzUzMTk4Njc4LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.hrBN9lAOHFojXOkPjfN_9wyMafou2lDzvbCFvbK9OY8

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Multitud de personas protestan contra el "genocidio" en Gaza: "La UE no está haciendo nada"

Duración: 02:19