Barbón reitera que usarán todos los instrumentos políticos y legales al alcance en defensa de los intereses de Asturias

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha vuelto a reiterar este sábado "la posición clara de rechazo a que ninguna comunidad autónoma abandone el régimen común" y por ello el próximo lunes en la Junta General se votará una Proposición No de Ley al respecto en la que además "se pone encima de la mesa que están dispuestos a utilizar todos los instrumentos políticos y legales al alcance para defender los intereses de Asturias".

"La fórmula que se ha establecido --con el acuerdo bilateral con Cataluña-- no estamos de acuerdo. Y sin ningún tipo de aspaviento lo decimos clara y rotundamente, no estamos de acuerdo. Porque esto no es yo pacto con una comunidad, la que sea, me da igual la que sea, no solo Cataluña. Esto no funciona así. Nosotros decimos hable usted, si quiere, individualmente con todas las CCAA para saber nuestra posición y luego haga usted una posición como gobierno de España para que podamos debatirla entre todas. Porque lo que nos afecta a todos lo debatimos entre todas. Creo que soy muy claro", insistió Barbón.

En este sentido Adrián Barbón, que ha ofrecido una rueda de prensa para hacer balance de los seis años de Gobierno, ha manifestado que la PNL que ha presentado el PSOE, junto a Convocatoria por Astturias-IU y la diputada Covadonga Tomé, es "clarísima y resume muy bien la posición de Asturias y de defensa de sus intereses".

"Esta PNL defiende los intereses de Asturias, no obedece a ningún argumentario. Esta PNL no nos la envían desde Madrid, la hemos hecho aquí", dijo Barbón, que ha contrapuesto esta propuesta con la que defenderá, también este lunes en otro pleno extraordinaro, el PP.

Sobre el voto socialista a la PNL de los 'populares' ha indicado que "eso es algo que está trabajando todavía el grupo parlamentario y el sentido del voto siempre lo fija el grupo parlamentario", pero con independencia de ello ha insistido en que las proposiciones "son totalmente diferentes, porque una obedece a un argumentario clarísimo que viene de Madrid y sin embargo la de su grupo nace en Asturias y hace referencia a dos grandes acuerdos que son fruto del consenso".

Así ha incidido en que la PNL hace referencia al acuerdo en materia de financiación del 2020, el cual el PP entonces liderado por Teresa Mayada no tuvo ningún problema en firmar y en segundo lugar "por primera vez en la Junta General se introduce el elemento claro o rotundo la declaración de Santiago, que fue un gran acuerdo que de ocho comunidades autónomas para defender nuestra posición, para fortalecernos de cara al debate del modelo de financiación autonómica".

"Esto es lo que se va a votar el lunes. Y claro que de eso dependen nuestros presupuestos", ha indicado Barbón, que ha insistido en que es obvio que de la financiación autonómica dependen los futuros presupuestos de Asturias, así como del modelo de financiación que se defina, por eso desde el Gobierno regional defienden Asturias y por eso "él como presidente defiende Asturias en cualquier lugar, en cualquier momento y ante quien sea". Por todo ello ha vuelto a pedir el apoyo del PP a dicha iniciativa.