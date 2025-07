Moreno apuesta por un gobierno en solitario de PP y cree que sería un "suicidio político" que Vox no apoyara a Feijóo

14/07/2025 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante un encuentro organizado por La Razón, a 14 de julio de 2025, en Madrid (España). POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este lunes un gobierno en solitario en España del PP y ha expresado que sería un "suicidio político" que Vox no apoyara una investidura del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, como presidente del Gobierno si ganara las elecciones sin mayoría absoluta.

Durante su intervención en un foro organizado por el periódico La Razón, en Madrid, en el que ha sido presentado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno ha señalado que el PP, en caso de ser ganador en las próximas elecciones generales, tiene que "gobernar en solitario", porque "es el mandato que tenemos de los ciudadanos".

Ha añadido además que no cree que el presidente de Vox, Santiago Abascal, "sabiendo de la necesidad que hay de cambio en España, se atreva a no investir a Feijóo habiendo ganado las elecciones". Si no lo hiciera, a su juicio, "sería un suicidio político en prime time".

"Estoy absolutamente convencido de que favorecerá la investidura, porque si no la favorece, se suicidará políticamente", ha recalcado Juanma Moreno, quien ha expresado que él lo que espera es que "no nos haga falta ni un voto ni un escaño de Vox".

"Yo lo que deseo es que no tengamos que depender de otras fuerzas políticas", ha sentenciado Juanma Moreno, quien ha recalcado que Núñez Feijóo "tiene claro que quiere gobernar en solitario" y que puede "alcanzar una mayoría social suficiente" para ello.

Según Moreno, "cada día que pasa, es más viable esa mayoría social por las decisiones desesperadas que está tomando (Pedro) Sánchez y las propias frustraciones que está generando en una parte de su propio electorado".