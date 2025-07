Moreno advierte sobre "conflicto civil" por "alimentar odio" contra migrantes y reprocha "descontrol" al Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este lunes en Madrid sobre "alimentar un conflicto civil" a partir de "alimentar el odio" hacia la población migrante como reflexión que ha hecho a raíz de la crisis de violencia callejera que se ha desatado en Torre Pacheco (Murcia) tras una supuesta agresión a un anciano por parte de migrantes y que ha desatado un enfrentamiento entre la población autóctona y la foránea.

En el turno de preguntas que han ejercido diferentes periodistas del grupo Atresmedia durante su participación en un encuentro del diario La Razón, en el que ha sido presentado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido Moreno que "no hay varitas mágicas" en el control de la migración, mientras ha proclamado que "necesitamos inmigrantes" por una natalidad de los españoles de origen en caída.

A esto ha sumado su decisiva contribución a sectores económicos como la agricultura o la construcción, que ha querido resumir gráficamente preguntándose de forma retórica "cuántos de Almería se meten debajo de los plásticos", en alusión a los invernaderos que explican el despegue económico de esta provincia basado en la agricultura.

Pero esa fuerza del mercado de trabajo español que viene de fuera también "necesita ser regulada" y ahí ha abierto un frente de crítica hacia el Gobierno por su ejercicio de esta competencia tras sostener la idea que "entre las obligaciones del Estado está controlar la integridad territorial", así como "controlar sus fronteras", además de pedir "acuerdos con los países en origen", mientras ha lamentado que "desde hace tres años hay un descontrol" de la inmigración, que ha sustentado en la idea de que "no existe política migratoria".

Aquí se ha preguntado por la propuesta que hizo Vox acerca de la devolución de ocho millones de migrantes para cuestionarse sobre aspectos de esa iniciativa como "a quién se lo va a devolver si no sabes de dónde vienen".

"A dónde lo vas a devolver, a quién", ha seguido preguntándose el presidente andaluz, quien ha concluido que esa propuesta "es hacer demagogia", antes de retomar sus reproches al Gobierno por que "no utiliza Frontex, no hay devoluciones, no hay contratos en origen".

El presidente de la Junta de Andalucía ha calificado de "exclusivamente populismo" el lenguaje que se está escuchando de Vox para retratar los incidentes que se viven en Torre Pacheco y ha lamentado que los 700 menores migrantes no acompañados que Andalucía recibirá procedente de Canarias se les trata "como si fueran mercancía", además de señalar el agravio con País Vasco y Cataluña porque estas comunidades "van a recibir cero", antes de reafirmarse en que "no hay ningún plan estrategia" del Gobierno.

Moreno ha sostenido la necesidad de "dar un tirón de orejas" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por considerar que "no puede hacer un acto" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las calles, ya que ha descrito que cuando ha coincidido con él se ha encontrado con la necesidad de trazar "un perímetro de dos kilómetros" porque "si se acerca alguien le abuchea", antes de concluir que "hay mandos y números" de estos cuerpos "claramente críticos con el Ministerio del Interior" y que esa circunstancia demuestra que en materia de seguridad el Gobierno "está haciendo agua".