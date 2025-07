El alcalde de Torre Pacheco (Murcia) pide calma tras los altercados y defiende la convivencia en el municipio

El alcalde de la localidad murciana de Torre Pacheco, el 'popular' Pedro Ángel Roca, ha defendido este sábado la buena convivencia del municipio y ha pedido tranquilidad a los vecinos tras la reciente paliza sufrida por un vecino del municipio presuntamente a manos de ciudadanos inmigrantes.

"La mayoría de los vecinos quieren una convivencia buena", ha asegurado Roca en una entrevista en 'La Sexta', que ha recogido Europa Press, en la que ha detallado que existe un dispositivo policial desplegado en el municipio, con presencia de la Guardia Civil, para controlar los altercados que han derivado en agresiones y amenazas dirigidas especialmente a jóvenes magrebíes.

El regidor ha reconocido la existencia de delincuencia en el municipio, pero ha rechazado tajantemente que la solución sea la violencia. "No se combate la delincuencia con violencia, así no vamos a conseguir nada", ha declarado, lamentando que a los disturbios "acudió gente que no es del pueblo", lo que "complica la convivencia".

"Venir aquí a tener violencia es perder la convivencia que tenemos en nuestro pueblo y es lo que no quiero. Yo quiero que nuestro pueblo tenga convivencia, que quitemos la delincuencia, por supuesto, y para eso tendremos que hacer los esfuerzos que tengamos que hacer nosotros", ha añadido.

Sobre la agresión a un vecino que originó los altercados, Roca ha señalado que la Guardia Civil continúa investigando los hechos. "Hoy, esta tarde mismo, he hablado con la Guardia Civil y todavía las investigaciones no han dado su fruto", ha indicado, mostrando confianza en que se esclarecerán los hechos.

El alcalde ha hecho un llamamiento a la calma y ha pedido a los vecinos que no permitan que grupos externos "vengan a romper la convivencia". "Lo que no quiero es que por ir en contra de la delincuencia creemos más delincuencia", ha concluido, reiterando su compromiso con la seguridad y la paz social en el municipio.