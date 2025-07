Puente critica las quejas del alcalde de Sevilla por "falta de interlocución": "El problema no soy yo, eres tú"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha criticado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por sus declaraciones sobre la "falta de interlocución" con el Gobierno de España, ante las que ha apuntado que "el problema no soy yo, eres tú".

A través de su cuenta de X, el ministro ha señalado, respecto a las declaraciones del alcalde en el desayuno informativo organizado por el Ideal el pasado jueves, junto a los alcaldes de Granada y Málaga, que "Sanz se queja de que no hay nadie que levante el teléfono y pregunte por las necesidades de Sevilla. Y lo dices sentado junto a la alcaldesa de Granada". "Pregúntale si a ella le pasa lo mismo. Y qué ha hecho de distinto para que no le pase", ha sentenciado.

Unas declaraciones motivadas por las palabras del alcalde durante el desayuno, donde señaló la necesidad que "hay en Sevilla, cuando hay en un problema fundamental de infraestructuras". "No tienes al otro lado del teléfono a nadie que te pregunte qué necesidades hay en Sevilla, cuando hay en un problema fundamental de infraestructuras", detallaba.

Para ello, Sanz esgrimía la circunvalación de la SE-40, "que no se acababa nunca", así como el puente del Centenario, "que se ha hecho ahora famoso --en clara alusión a la vinculación de las obras de sustitución de los tirantes con la supuesta trama del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán--, una obra que tenía que haber estado terminada en noviembre del 2023; el anillo de Cercanías y la conexión ferroviaria con el aeropuerto".

Cuestionado sobre la falta de diálogo con el ministro del ramo, Óscar Puente, el alcalde de Sevilla ha señalado que "no entro ya en su baja paternal: supongo que no habrá tiempo de responder. No sé si sigue con la baja porque el otro día estuvo en el Comité Federal del PSOE, pero de momento no ha respondido".