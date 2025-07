Mínguez (PSOE) sobre un encuentro Sánchez-Puigdemont: "No creo que esté sobre la mesa. No se ha pedido"

La nueva portavoz del PSOE, Montse Mínguez (PSC), no ve en el horizonte un encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont: "No creo que esté sobre la mesa. No se ha pedido".

"Quizás encontraremos una fotografía de Puigdemont con Feijóo, ¿no? El lunes no dijeron si Abascal sería vicepresidente, después se desmienten", ha dicho al preguntársele si habrá foto Sánchez-Puigdemont este año, durante una entrevista del 'Ara' recogida este sábado por Europa Press.

"Por un lado, tenemos a Xavier García Albiol, que dice que hay que pasar página, que todo es fantástico y que hay que ir a hablar con Puigdemont; y, por otra, Cayetana Álvarez de Toledo...", ha añadido.

Respecto a quién negociará con Puigdemont en sustitución del socialista Santos Cerdán, ha respondido: "No sé, nosotros siempre hemos hablado de los acuerdos y no de quién llega".

Sobre si puede ser Rebeca Torró, sucesora de Santos Cerdán como secretaria de Organización del PSOE, se ha limitado a decir: "No puedo contestar a esta pregunta. Somos un equipo de personas y explicamos los acuerdos cuando se dan y pueden hacerse públicos".

AGOTAR LA LEGISLATURA

Mínguez ha afirmado que el PSOE quiere agotar la legislatura: "Trabajaremos para que el Gobierno no se caiga. Lo que quieren el presidente Illa y los demás líderes territoriales es continuar".

En cuanto a si es posible incluso sin Presupuestos hasta 2027, ha dicho que también trabajan para aprobarlos, "pero en un país con crecimiento económico e inversiones extranjeras, se pueden realizar ajustes para cubrir las necesidades que van surgiendo".