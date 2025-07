Blanco acusa a Sánchez de "vender la dignidad del país para aferrarse al poder" al pactar con "los herederos del odio"

La senadora del PP y hermana de Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "vender la dignidad del país" para "aferrarse al poder" al "entregarse" y pactar con "los herederos del odio".

La representante del PP ha participado este sábado en Ermua (Vizcaya), junto al secretario general de este partido, Miguel Tellado, el presidente del PP del País Vasco, Javier De Andrés, y el presidente Nuevas Generaciones de Euskadi, Pablo Gómez-Guadalupe, en el acto de recuerdo al edil de esta formación Miguel Ángel Blanco con motivo del 28 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA.

Durante el homenaje, se ha realizado una ofrenda floral junto a una foto de Miguel Ángel Blanco y se ha guardado un minuto de silencio en homenaje al edil.

La senadora popular Mari Mar Blanco ha lamentado que, 28 años después desde el Gobierno de España "aplauden, como si no tuviera las manos manchadas de sangre" al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que "brindaba en la playa" mientras otros "rezaban por la vida de un joven inocente".

Ha criticado que "el mismo Otegi que justificó el odio, el mismo Otegi que calló ante cada asesinato, hoy presume de convivencia, reparte lecciones y dicta condiciones al Gobierno desde el partido de Bildu", para lamentar que "quienes nunca condenaron el terror, quienes siguen sin pedir perdón y llevan asesinos en sus listas, hoy marcan, desgraciadamente, el rumbo de este país".

"Otegi lo dijo claro, su apoyo tenía un precio y eran los presos de ETA, y Sánchez lo pagó", ha censurado, para recordar que se han realizado 380 acercamientos de presos a Euskadi y decenas de excarcelaciones. Bajo sus palabras, han promovido "una reforma que allana el camino para liberar al asesino" de Blanco "más pronto que tarde y romper las cadenas de los terroristas más sanguinarios" de la historia del país.

En este sentido, ha exigido al Gobierno vasco, que cuenta con la competencia de prisiones, que "los asesinos cumplan con sus condenas", porque no se pueden permitir, bajo su opinión, "atajos ni retorcer la ley para sacarlos por la puerta de atrás". "Basta ya", ha manifestado.

Blanco ha denunciado "la vergüenza" de que "todo pase por Bildu, las decisiones, los pactos, los beneficios". "Esto no es una coalición, es una rendición en toda regla", ha lamentado, para agregar que, a su parecer "Sánchez no pactó, Sánchez simplemente se entregó, por cinco votos y al precio de vender la dignidad de todo un país".

En este sentido, ha defendido que mientras "unos manipulan la historia y blanquean a los asesinos", desde el PP siguen "dando la cara" y ha calificado de "indignidad" que "alguno jaleen" los homenajes a ETA, que "se multiplican", y "otros los permiten desde instituciones controladas por Bildu".

En su opinión, y siguiendo con la referencia a los pactos de Gobierno en España, en los que EH Bildu apoyó la investidura del presidente Pedro Sánchez, "han convertido la dignidad en moneda de cambio, y la memoria es una ficha más de la supervivencia política. Todo para aferrarse al poder".

"Han cedido por cálculo político, han acercado a etarras a Euskadi sin pedir nada, ni perdón ni arrepentimiento. Los premiaron simplemente por asesinar, porque Bildu lo exigía, porque en este gobierno los verdugos mandan y las víctimas, ya lo han demostrado, sobramos", ha clamado.

Blanco ha insistido en que desde el Gobierno "han traicionado hasta la seguridad de todos, han filtrado a Bildu desde interior, han cambiado leyes para debilitar" a quienes protegen, en referencia a la Ley de Seguridad Ciudadana. "Han echado a la Guardia Civil de Navarra, y seguiremos defendiendo la necesidad de que la Guardia Civil esté en Navarra y que esté también aquí en Euskadi", ha manifestado.

Así, ha indicado que con el asesinato de su hermano a manos de ETA "nació una rebelión". "Aquí entendimos que la memoria de las víctimas vale más que cualquier voto manchado de sangre. Más de 850 asesinados por ETA no se cambia ni por sillones ni por pactos", ha agregado.

En este sentido ha agradecido al Partido Popular que "no suelte nunca la bandera de la memoria, dignidad y la justicia" y por estar al lado de quienes se "niegan a pasar página, por sostener el testigo de los que dieron la vida por la libertad y por dar voz al dolor de tantas familias".

Blanco ha celebrado que en el Congreso del Partido Popular se incidiera en que "con Bildu, nada. Ni ayer, ni hoy, ni mañana". Algo que es "lo que tantas víctimas necesitábamos oír", ha aplaudido, porque "la dignidad no se toca y con los herederos del odio no se pacta".

Se ha dirigido así a su formación para asegurar que "hay principios que no se negocia y cumplirlos" les "honra de verdad" porque la formación "no es sólo un partido, es el refugio de quienes no se rinden, no se venden y no se callan".

Por último, Blanco ha destacado que volver a Ermua "es un acto de resistencia" y se ha felicitado de que se haya puesto finalmente en el exterior del polideportivo el nombre de Miguel Ángel Blanco y no solo en el interior.

JAVIER DE ANDRÉS

Por su parte, Javier de Andres ha reconocido que este es el acto "más difícil" al que acude, ha afirmado que es momento de hacer reflexión sobre lo que representa la defensa del Estado de Derecho, de las libertades o derechos humanos. "Es el momento de hacer una reflexión ética de lo que ha sucedido, porque no estamos en el punto que nos hubiera gustado, en el que nos había unido a las fuerzas democráticas en el País Vasco", ha añadido.

A su juicio, se ha perdido "aquel suelo ético" que les unió en un tiempo y les "hizo plantar cara al terrorismo" y también "a todo aquel y entorno que celebraba los crímenes de ETA".

Javier de Andrés ha manifestado que el PP sigue manteniendo esa exigencia ética "con convicción" pero ha lamentado que "muchas veces" se encuentran "muy solos en esa exigencia que antes era un punto de encuentro para las fuerzas democráticas".

"Ya no lo es, hay una falta de exigencia que lamentamos, echamos de menos el que tuviéramos aquellas coincidencias que tuvimos en otra época", ha manifestado.

El presidente del PP vasco ha indicado que hubiera sido "bueno para todos" y también "para hacer la convivencia más fácil, real e intensa", en lugar de esta "convivencia impostada" en la que, a su juicio, se vive "muchas veces".

En este sentido, ha lamentado que haya una parte de la sociedad que sigue celebrando "aquellos crímenes, que los vive con normalidad y que respeta a aquellas personas que cometieron aquellos crímenes, incluso los jalea y los homenajea y esto es algo terrible".

Javier de Andrés ha indicado que antes había un "grito común en contra de aquello" y hoy están "solos". El dirigente del vasco ha asegurado que siempre han defendido el Estado de Derecho, cualquier vulneración de derechos fundamentales y a las víctimas. En este sentido, ha afirmado que "hacer la guerra sucia, como se hizo, fue un error". "Y también sabemos que dar chivatazos a ETA, como se hizo, fue un error y también es un error mandar a casa a un asesino con cuatro muertes con tan solo once años de cárcel cumplidos, es un error", ha añadido.

Javier de Andrés ha insistido en que el "cimiento sobre el que se asienta la convivencia" no es el de "ese suelo ético". "Y es necesario porque sigue habiendo gente que tolera, que admite, que asume, cada uno en un rango de responsabilidad, los crímenes que se cometieron. Y por eso hace falta siempre una voz clara, abierta, libre, que diga que todo lo que sucedió, no debió de suceder y que la forma de combatirlo no fue nunca incumplir la ley, no fue nunca mirar para otro lado, no fue cometer crímenes para luchar contra los crímenes", ha manifestado.