Antelo, en Torre Pacheco, "Vox deportará a todos los inmigrantes ilegales que hayan venido a delinquir"

12/07/2025 El presidente de VOX en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha participado este sábado en Torre Pacheco en el acto 'Defiéndete de la inseguridad'

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha participado este sábado en Torre Pacheco en el acto 'Defiéndete de la inseguridad' junto al equipo provincial del partido, donde ha lanzado un mensaje firme contra la inmigración ilegal y la inseguridad que generan las políticas del bipartidismo.

Antelo ha recordado que hoy se cumple un año desde que abandonó la vicepresidencia del Gobierno regional "por negarnos a seguir financiando la inmigración ilegal y a seguir siendo cómplices de los gravísimos problemas que está causando en nuestros barrios y en toda la sociedad".

"Ese día dejamos claro al Partido Popular que Vox no colaboraría nunca con la inmigración ilegal y que donde Vox gobierna, no se financia a los ilegales. Nos fuimos de ese gobierno porque para nosotros esto no es negociable: es una cuestión vital y nuclear, para la Región de Murcia y para toda España", ha afirmado.

El líder de Vox en la Región ha señalado que las advertencias que hizo su partido entonces "se están cumpliendo", al ver cómo la inmigración ilegal que financian PSOE y PP "es la misma que agrede a nuestros ancianos en las calles, que agrede a los homosexuales, que viola a nuestras hijas".

"No queremos gente así en nuestras calles ni en nuestro país. Les vamos a deportar a todos: no va a quedar ni uno. En España se viene a trabajar y a generar riqueza, no a delinquir ni a sembrar el terror", ha subrayado.

A renglón seguido, Antelo ha lamentado que municipios como Torre Pacheco estén en riesgo de convertirse en el 'Molenbeek' de la Región de Murcia por culpa de las políticas del bipartidismo. "Ya basta de haber generado un drama en nuestros mares y en nuestros barrios. Vox va a acabar con la inmigración ilegal. Denle su apoyo a Santiago Abascal y les devolveremos una España decente, una España sin inmigración ilegal, donde los mayores puedan pasear con tranquilidad, las mujeres sin miedo y los homosexuales sin ser agredidos por quienes no respetan nuestra cultura".

Asimismo, ha acusado al PP y al PSOE de financiar y premiar la inmigración ilegal mientras marginan a los españoles y a los inmigrantes legales. "Son los que les pagan, los que abren centros de menas y los que incluso compran viviendas para ellos. Nosotros dijimos que donde estuviera Vox, las viviendas serían para españoles y para los inmigrantes legales que respetan nuestra cultura y nuestras leyes", ha recalcado.

También ha mostrado su apoyo a los inmigrantes legales, "que son los primeros damnificados por la invasión ilegal", porque ellos sí entienden que "las mujeres no caminan cuatro pasos detrás de un hombre ni a los homosexuales se les cuelga de una grúa".

Finalmente, ha acusado directamente a Marruecos de "vaciar sus cárceles" enviando delincuentes a España y ha reclamado una respuesta firme. "El Mohamed VI de Marruecos está liberando a los delincuentes de sus cárceles y están llegando a la Región de Murcia, que es la segunda puerta de entrada a la inmigración ilegal. Vamos a deportarlos a todos, y también a los políticos nefastos y traidores que nos han llenado las calles de lo peor".