El PP dice que Feijóo retrató el "cinismo" de Sánchez al estar "rodeado" de prostitución y buscar ser adalid contra ella

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este viernes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retratado el "cinismo y la hipocresía" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque, según ha dicho, está "rodeado" de prostitución pero ahora quiere presentarse como "adalid" en la lucha contra ella con una ley de abolición de la prostitución.

"El Partido Popular está poniendo a la izquierda de este país frente a su espejo y a su reflejo, y entiendo que eso les moleste", ha declarado Muñoz tras las declaraciones del líder del PP esta semana aludiendo al negocio de saunas del suegro del presidente del Gobierno.

Después de que el Gobierno haya calificado a Feijóo como el "político más sucio" por sus ataques a Sánchez, Muñoz ha criticado esas palabras y ha señalado que "ahí se demuestra el talante que tienen". Además, ha censurado que los ministros digan estar "alucinados" con las informaciones que están saliendo pero no estén "igual de alucinados" cuando en ese Ejecutivo "se contrataba a prostitutas en empresas públicas".

EL GOBIERNO Y EL PSOE "DESCOLOCADOS"

La dirigente del PP ha señalado que en el Gobierno y el PSOE están "descolocados" porque están "habituados a hacer eso a los demás" y que el Partido Popular se quede "quieto". Pero ha subrayado que fueron ellos los que se "saltaron una línea hablando de las mujeres de los demás".

"En este país se ha puesto una lona en una plaza pública española con la imagen del hermano de una presidenta de un Gobierno autonómico que ni estaba investigado ni ha sido condenado absolutamente por nada", ha resaltado.

Muñoz ha asegurado que Feijóo "no ha hablado de delitos" sino que "lo que ha hecho es una comparativa y ha puesto frente al espejo a la izquierda de este país" pero ese reflejo "no les ha gustado" porque "que son unos hipócritas y unos cínicos".

INFORMACIONES PERIODÍSTICAS

Al ser preguntada si el PP basa sus acusaciones sobre prostíbulos en el llamado 'informe Villarejo', Muñoz ha admitido que se sustentan en informaciones periodistas y ha dicho que ella desconoce ese informe y que no lo ha visto "en su vida". "Nosotros nos basamos, fundamentalmente, en informaciones periodísticas", ha abundado.

Según ha dicho, esas saunas "no eran spas" sino "lugares en los que había intercambio de sexo, algunas veces libre y en otras ocasiones pagado" y es "algo que es público" desde "hace muchos años" porque "hay informaciones de Internet de usuarios".

Al ser preguntada entonces si el PP no tiene pruebas salvo informaciones periodísticas, ha reiterado que su partido lo que tiene son "informaciones periodísticas de investigación" y están formulando preguntas al Gobierno en ese sentido. "No hace falta que haya pruebas absolutamente de nada", ha apostillado.

"MINISTROS CONTRATANDO EN EMPRESAS PÚBLICAS A PROSTITUTAS"

Muñoz ha reiterado que lo que hizo Feijóo en el Pleno monográfico sobre corrupción de esta semana fue "retratar la hipocresía y el cinismo de la izquierda de este país". "Sacó un espejo y yo entiendo que la izquierda se ha asustado al ver el reflejo", ha aseverado.

Así, ha indicado que Sánchez ha anunciado a "bombo y platillo" que va a "abolir la prostitución" cuando "ha tenido a ministros contratando en empresas públicas a prostitutas" y "ha estado rodeado de gente que se encargaba y tenía cuestiones de prostitución".

Es más, ha indicado que tienen un presidente del Gobierno cuya mujer llevaba las cuentas de una empresa "donde había saunas y prostíbulos". "Por lo tanto, nos parece de un cinismo y de una hipocresía absoluta que este señor se intente comparar moralmente con el señor Feijóo e intente decir que es el adalid contra la prostitución", ha enfatizado.

Muñoz ha señalado que el Gobierno "tiene que entender que su tiempo ha acabado" porque "están rodeados de corrupción" y tienen que dejar que "los españoles puedan votar, que puedan elegir y que pueda venir un Gobierno nuevo que regenere la vida política y que reforme España con las medidas que son necesarias".

UN PISO QUE "PAGÓ" EL PADRE DE BEGOÑA GÓMEZ CON DINERO DE LAS SAUNAS

Fuentes del PP se han reafirmado en acusar a Sánchez de beneficiarse de la prostitución, ya que, según ha indicado, el piso de Prado de Somosaguas (Pozuelo de Alarcón) en el que vivió Pedro Sánchez antes de irse a Moncloa "lo pagó el padre de Begoña Gómez con el dinero conseguido en las saunas en las que se ofrecían servicios de prostitución".

Según los 'populares', la Secretaría de Estado de Comunicación o el gabinete de prensa del PSOE podrían desmentirlo pero no lo hacen porque "no pueden". "Sánchez ha vivido en un piso comprado por su suegro en el municipio con mayor renta per cápita de toda España", han resaltado las mismas fuentes.