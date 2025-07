Absuelto un policía de Vigo que llamó "matado y subnormal" a una persona con discapacidad al no ser insultos degradantes

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha absuelto a un policía local tras llamar "matado" y "subnormal" a un discapacitado al no considerarlos insultos "degradantes".

En concreto, los magistrados han desestimado el recurso de apelación interpuesto por el denunciante contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, confirmándose el mismo sin que quepa recurso alguno.

Los hechos ocurrieron en el transcurso de una discusión entre el varón y el agente, durante la cual el funcionario habría llamado "matado" y "subnormal" al recurrente, que llevaba un bastón debido a su discapacidad.

Sin embargo, la Audiencia no ha visto un "trato degradante" debido a que existía una discusión entre los dos en el que el ciudadanía "parecía provocar" al funcionario con frases como "ya te veré fuera de aquí".

"En el curso de la cual le profirió los insultos antes referidos. Estos hechos no revisten los caracteres de gravedad, ni por los insultos que no pueden ser considerados como degradantes, ni aún contando con las referencias a la privación del 'bastón', que no era tal sino un simple palo, habiendo mencionado que era un bastón de apoyo que estaba roto. En su caso podrá ser una conducta del agente que puede dar lugar a responsabilidad administrativa, pero no la tiene penal", apunta la Audiencia, que ha desestimado el recurso.