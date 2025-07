Rueda insiste en que debe haber elecciones y critica que los socios de Gobierno "mirasen para otro lado"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido en que debe haber elecciones generales y ha criticado que los socios de Gobierno "mirasen para otro lado" en el Congreso ante los "casos gravísimos" que afectan al titular del Gobierno estatal, Pedro Sánchez.

Rueda se ha pronunciado de este modo al ser preguntado en un acto en Ames (A Coruña) por el horizonte electoral tras la comparecencia de Pedro Sánchez en la Cámara baja sobre los casos de corrupción afectan a cargos socialistas, entre ellos los dos anteriores secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Al respecto, Rueda ha sostenido que la intención del presidente pasa por alejar "cuanto más mejor" la posible convocatoria electoral. "Dice que no convoca elecciones porque las pierde. Ese es el único argumento para no convocarlas, pero no depende de él, va a depender de sus socios", ha afirmado.

Además, ha criticado que en la sesión del miércoles "mirasen para otro lado" y se ha mostrado "absolutamente seguro" de que "nadie cree" las "proclamas" dadas por Sánchez. "Claro que no lo creen, pero por ahora han decidido sostenerlo para seguir consiguiendo cosas como el cupo catalán", ha afirmado.

Frente a ello, Rueda ha sostenido que los españoles "tienen que hablar cuanto antes" ante una situación política "insostenible" en la que "Galicia no tiene nada que ganar y mucho que perder".