Puente dice que Sánchez "está determinado" a terminar el mandato y que las elecciones sean en 2027

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está determinado" a terminar el mandato y que las próximas elecciones sean al finalizar la actual legislatura, en 2027.

Lo ha dicho este jueves en un diálogo con la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, en su primera aparición pública tras asumir el cargo, en el que ha añadido que esto puede cambiar dependiendo de las circunstancias y de las novedades que aparezcan.

"Mi nariz me dice que no habrá elecciones hasta 2027", ha subrayado, y ha añadido que la derecha tiene un interés en que haya elecciones antes.

"La derecha tiene un diagnóstico complicado, que es el ahora o nunca", una estrategia que ha explicado que es de enorme desgaste y que tiene el objetivo de que Sánchez, textualmente, se rinda en algún momento.

Puente ha apuntado que el objetivo secundario es que este desgaste también afecte al Gobierno en las elecciones si se dan en 2027, pero que "tienen poca confianza" en este plan.

"No tienen proyecto más allá del 'quítate tú que me pongo yo', más allá de derogar el 'sanchismo' no hay proyecto", ha insistido, y ha dicho que esto lleva a la derecha a, textualmente, poner todos los huevos en la cesta de a ver si Sánchez se cansa.

CAMBIOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Preguntado por los casos de corrupción en el PSOE, Puente ha achacado los casos de corrupción política a "la estupidez y la codicia" y ha añadido que el Gobierno realizará cambios en la contratación de obra pública para evitarla.

"Debemos aspirar a reducirla al mínimo posible. Porque por muchos controles y sistemas que pongamos, depende de las personas. Y a veces las personas se corrompen", ha dicho el ministro.

Puente ha destacado que los servidores públicos tienen sistemas de control sobre el patrimonio "enormes", aunque, textualmente, mientras existan la estupidez y la codicia habrá corrupción.

Se ha mostrado favorable en cambiar el sistema de adjudicación de la obra pública para eliminar la subjetividad, aunque ha alertado de que esto puede tener efectos negativos en la calidad.

Por otro lado, el ministro ha asegurado que "el que se corrompe es un estúpido porque se arruina la vida, arruina la vida de su familia y perjudica gravemente" a su proyecto político.