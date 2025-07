El PP pide citar a Óscar López en el Congreso para que aclare si Muface alquiló locales al padre de Begoña Gómez

El PP quiere que el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, comparezca en el Congreso para aclarar si la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) alquiló inmuebles al padre de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en los que se hayan podido realizar actividades "vinculadas a la prostitución, explotación sexual o trata de personas".

Esta es una de las iniciativas que han registrado los 'populares' en el marco de la ofensiva que han desplegado en el Congreso y el Senado para pedir cuentas al Gobierno sobre este asunto.

Durante la comparecencia de Sánchez este miércoles ante el Pleno del Congreso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al jefe del Ejecutivo de ser "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución". "¿Pero con quién está viviendo usted?", le preguntó.

Según publicó 'The Objective' el pasado mes de marzo, Muface es la propietaria de varios inmuebles que están arrendados por la familia Gómez. Ahora el PP quiere que el Gobierno explique los criterios que se han tenido en cuenta para revisar o renegociar estos contratos de arrendamiento y si el Ejecutivo conocía el uso que se le estaba dando a los bienes alquilados.

Pero en las preguntas y la petición de comparecencia registradas por el PP, recogidas por Europa Press, no se menciona en ningún momento a la familia de Begoña Gómez, sino que se alude siempre a inmuebles de Muface en términos generales. De esta forma el PP busca garantizarse que la Mesa del Congreso da vía libre a sus iniciativas y no las frena por referirse a un ciudadano particular, ajeno al control parlamentario.

MÁS DE 30 PREGUNTAS EN LAS CORTES

Eso sí, el PP pregunta específicamente por si puede detallar el Gobierno "cuál es el uso real que se está dando actualmente a los inmuebles arrendados por Muface en la calle San Bernardo, número 38, de Madrid y si dicho uso ha sido verificado mediante inspecciones o controles periódicos?".

También exigen al Ejecutivo que concrete qué relación de bienes inmuebles tiene Muface en propiedad, dónde se encuentran y qué situación jurídica tienen y que les proporcione una relación de inmuebles detallando su identificación, ubicación, precio y situación actual.

Asimismo, en las iniciativas registradas en el Senado, el PP pide conocer si se han realizado auditorias patrimoniales o revisiones por parte del Tribunal de Cuentas, así como qué órgano resuelve y qué procedimiento se sigue para la toma de decisiones sobre arrendamientos de locales propiedad de Muface.