Sumar exige a Sánchez que "no se doble" con el gasto militar, mientras Podemos, Bildu y el BNG piden salir de la OTAN

Sumar ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no se doble" y se mantenga firme en su negativa a que España alcance el 5% del PIB en gasto en seguridad y defensa, mientras que socios del Ejecutivo como Bildu y el BNG han coincidido con Podemos en exigir la salida de España de la OTAN.

Así lo han hecho durante el debate que tiene lugar en el Pleno del Congreso sobre la última Cumbre de la OTAN y el último Consejo de la Unión Europea.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha presumido que el presidente ha asumido la exigencia de Sumar de oponerse a un gasto militar de hasta el 5% del PIB, que es una cifra "arbitraria" y "absurda" que solo responde al "capricho del inquilino de la Casa Blanca" con los únicos objetivos de "humillar y asfixiar" la soberanía española.

En este sentido, ha alertado que ese umbral solo podría alcanzarse con recortes sociales y ha apuntado que la OTAN sufre "crisis de legitimidad" y que su secretario general, Mark Rutte, actúa como un "adulador convertido en cobrador de cuotas al servicio de Trump".

Tras denunciar que PP y Vox solo buscan "complacer" al presidente de Estados Unidos y actuar como "vendepatrias", Martínez Barbero ha trasladado a Sánchez que toca mantener el rechazo al incremento del gasto militar pues España debe ser el "faro de Europa" para que la UE abandone la lógica del rearme. También la coportavoz de los Comunes, Aina Vidal le ha reclamado que se mantenga firme "no se doble" a los intereses de Trump avisando de le "apretarán" si aprecian que puede hacerlo.

EL GOBIERNO SERÁ FUERTE SI NO TRAGAMOS

Por su parte, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha señalado que la Alianza Atlántica se ha convertido en un "instrumento" de Trump y que esta organización "nunca va a impedir", por ejemplo, la presión que ejerce Marruecos sobre Ceuta, Melilla o Canarias.

Tras admitir que le enorgullece el ejercicio de soberanía que ha mostrado España, Santiago ha subrayado que IU no quiere ni un 5% ni un 2% de gasto militar y ha advertido que la lógica del rearme haría "inviable" el único gobierno de coalición progresista en Europa. "El Gobierno será fuerte si no tragamos con el rearme", ha zanjado.

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, se ha negado a criticar al presidente Pedro Sánchez por haber firmado un "papel mojado" en la cumbre de la OTAN, pues aunque considera que podría haberlo hecho de otra manera, al menos ha puesto "pie en pared". "La OTAN es el jardín de papi y papi, es Trump", ha advertido al tiempo que ha llamado al secretario general de la organización, Mark Rutte, "fascista de libro" y ha pedido no "pagar la fiesta de los estadounidenses" aceptando las exigencias de Trump.

ROMPA EL COMPROMISO

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a Sánchez de comprometerse con el "rearme criminal" en el que está sumida la UE y le ha exigido que saque a España de la OTAN en vez de mostrar "lealtad" ante "criminales de guerra". "Rompa ese compromiso del 5% del PIB para gasto militar que usted ha comprometido por mucho que mientan", ha lanzado para exigir también que se impida a Estados Unidos usar las bases militares de Morón y Rota.

También han pedido salir de la OTAN Bildu y el BNG. Desde la coalición abertzale Oskar Matute ha incidido en que la alianza no es "garantía" de seguridad y el rearme responde a una "lógica imperialista" que causa dolor a quienes "menos tienen" y mantiene "privilegios de los que más tienen". Así, ha rechazado sumarse a la "ley del más fuerte" que busca Trump y ha censurado el argumento de que el plan de rearme generará más empleos, "no nos intenten colar con el caramelo del trabajo la lógica militar".

De su lado, Néstor Rego, del BNG, ha reclamado a Sánchez que al menos convoque un referéndum para preguntar a la ciudadanía si quiere que nuestro país participe en una organización que, en su opinión, lidera la "deriva belicista". Asimismo, le ha exigido enseñar las pruebas que acrediten la excepción de España del 5% de inversión en Defensa pues cree, entre otras cosas, que el Gobierno pretende hacer creer que destinar el 2% del PIB al rearme es "aceptable" pero es una "barbaridad".

En la misma línea, la diputada de Compromís, Águeda Micó, ahora en el Grupo Mixto, ha rechazado el aumento en gasto militar y ha pedido reducir la dependencia de Estados Unidos.

MENOS DEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha destacado que Sánchez no podía "permitirse el lujo" de decir en La Haya que quien gobierne en 2029 y 2035 "arree" con el gasto comprometido porque su posición en esa cumbre era "sobre todo para consumo interno de su Gobierno. Además, ha insistido en que Europa "tiene que ser más fuerte e independiente" también en el plano de la industria de defensa. "No se trata de cuánto, sino cómo hay que gastar", ha dicho, abogando por invertir en la tecnología de doble uso en la que Euskadi tiene capacidades.

Isidre Gavín, de Junts, cree que hay que aprovechar la coyuntura para construir un "sistema de seguridad y defensa netamente europeo" sin "subordinaciones" y "poniendo en valor que la disuasión es una herramienta imprescindible". Además, ha vuelto a exigir a Sánchez más "transparencia" y no repetir el "papelón" de la Cumbre de La Haya a cuenta del compromiso español. "Si Europa no cumple con Cataluña", no podrá esperar que "Cataluña se implique en determinados proyectos". "Y eso es trabajo suyo", le ha dicho a Sánchez.

Por último, el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, ha proclamado que la "política exterior de España es irrelevante" y Sánchez un "presidente aislado" al que ha reprochado que actúe con "frivolidad" en esta materia. "No es bueno en ningún caso buscar la confrontación", ha dicho, tachando de "auténtico error" el "enfrentamiento" con Estados Unidos y reclamando la búsqueda del consenso con los socios europeos.