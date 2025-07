PNV insta a Sánchez a arreglar su gotera porque la confianza esta "en la UCI": "No puede continuar dos años en agonía"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha urgido al presidente Pedro Sánchez a "arreglar la gotera" que han causado los casos de corrupción que se han saldado con la caída de sus dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdan, y ha avisado al Gobierno de que su confianza "está en la UCI" y que el Gobierno no puede continuar "dos años en la agonía".

Nada más escuchar el discurso del presidente en el Pleno del Congreso, Vaquero ya respondió en la red social X: "No tira la toalla pero ni una sola explicación más allá de un "'me creí' a Cerdán, de Ábalos no ha dicho nada. Y anunciar un paquete de medidas vale, pero ponerse al frente de la manifestación en una estrategia de tinta de chipirón para esconder sus vergüenzas no son formas", criticó en un mensaje.

Desde la tribuna, la dirigente nacionalista ha recalcado que Sánchez llega "tarde" a su comparecencia en el Congreso, le ha reprochado un "tímido mea culpa" pese a su responsabilidad en los nombramientos y le ha criticado por haber perdido la oportunidad de "encapsular" el caso.

Y ha recordado a Sánchez que el problema es suyo, no de los socios del Gobierno: "No se equivoque, no intente confundir tampoco ha dicho--. En este vecindario, que puede tener puntos de encuentro, la gotera está en su parte del tejado, en su alero, no en la de sus socios de gobierno con quienes comparte tejado".

